Талалаеву дали совет насчет назначения в «Спартак»

Бывший игрок «Ахмата» Александр Трошечкин оценил тренерский уровень Андрея Талалаева.
– Вам часто прилетает за слова о Талалаеве. Он все-таки топ-тренер?
– Я очень рад, что сейчас все начинают это видеть и признавать. От своих слов я не отказываюсь: он – топовый тренер. Во-первых, сам Талалаев считает себя сильным специалистом. В его понимании топовый тренер – тот, кто выигрывал трофеи. Если взять его карьеру, то он дважды выиграл Первую лигу. Как бы там не было, но это трофей в сложном турнире.
То, что он демонстрирует сейчас в «Балтике», в очередной раз всем показывает, что он является сильным специалистом. У него был отличный период в «Ахмате», та команда заняла пятое место. Все сливки в то время снял Ташуев, но команда была полностью выстроена Андреем Викторовичем Талалаевым.
– Почему футболисту нужно идти именно к Талалаеву?
– Он вытащит из тебя все, чтобы сделать тебя еще лучше. Все лучшие качества, которые у тебя есть, он по максимуму будет использовать.
– Не удивлены его успехам в «Балтике»?
– Абсолютно все заслуженно. Не удивлен его успеху, рад, что у него все получается.
– Когда он говорит, что «Балтика» – претендент на чемпионство, он всерьез, или это способ мотивации игроков?
– И то, и другое. Его амбиции достаточно высоки.
– Можете представить Талалаева в «Спартаке»? Этой зимой о нем писали, как о возможном кандидате.
– Я могу представить его где угодно, вопрос только в том, как он сработается в той или иной команде. Если говорить о «Спартаке», то это клуб, где на тебя оказывается колоссальное давление. Но, зная Викторовича, лично я уверен, что он справится с таким давлением. «Спартак» – немного истеричный клуб, там всегда много истерики вокруг команды. И, например, какие-то слова Талалаева могут эту истерику еще усилить, но таков он. Он всегда говорит прямо и по существу, хоть многим это и не нравится.
– То есть он дорос до работы в топ-клубе РПЛ?
– Думаю, да. Почему нет? Вот, скажите, кто еще из российских тренеров способен тренировать топ-клуб в России?
– По сути, только он и остался.
– Да. 100 процентов своей работой он заслужил шанс попробовать себя в большой команде. Берем за основу именно результаты, прогресс, а не только потому, что это российский специалист. В общем, если позовут его в «Спартак», то, конечно, туда нужно идти. Такие вещи даже не обсуждаются.
- «Балтика» идет в РПЛ 5-й.
- В прошлом сезоне команда под руководством Талалаева выиграла Первую лигу.
- В 20:30 мск «Балтика» начнет матч 21-го тура РПЛ против ЦСКА.