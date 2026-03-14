Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Талалаеву дали совет насчет назначения в «Спартак»

14 марта, 14:33
1

Бывший игрок «Ахмата» Александр Трошечкин оценил тренерский уровень Андрея Талалаева.

– Вам часто прилетает за слова о Талалаеве. Он все-таки топ-тренер?

– Я очень рад, что сейчас все начинают это видеть и признавать. От своих слов я не отказываюсь: он – топовый тренер. Во-первых, сам Талалаев считает себя сильным специалистом. В его понимании топовый тренер – тот, кто выигрывал трофеи. Если взять его карьеру, то он дважды выиграл Первую лигу. Как бы там не было, но это трофей в сложном турнире.

То, что он демонстрирует сейчас в «Балтике», в очередной раз всем показывает, что он является сильным специалистом. У него был отличный период в «Ахмате», та команда заняла пятое место. Все сливки в то время снял Ташуев, но команда была полностью выстроена Андреем Викторовичем Талалаевым.

– Почему футболисту нужно идти именно к Талалаеву?

– Он вытащит из тебя все, чтобы сделать тебя еще лучше. Все лучшие качества, которые у тебя есть, он по максимуму будет использовать.

– Не удивлены его успехам в «Балтике»?

– Абсолютно все заслуженно. Не удивлен его успеху, рад, что у него все получается.

– Когда он говорит, что «Балтика» – претендент на чемпионство, он всерьез, или это способ мотивации игроков?

– И то, и другое. Его амбиции достаточно высоки.

– Можете представить Талалаева в «Спартаке»? Этой зимой о нем писали, как о возможном кандидате.

– Я могу представить его где угодно, вопрос только в том, как он сработается в той или иной команде. Если говорить о «Спартаке», то это клуб, где на тебя оказывается колоссальное давление. Но, зная Викторовича, лично я уверен, что он справится с таким давлением. «Спартак» – немного истеричный клуб, там всегда много истерики вокруг команды. И, например, какие-то слова Талалаева могут эту истерику еще усилить, но таков он. Он всегда говорит прямо и по существу, хоть многим это и не нравится.

– То есть он дорос до работы в топ-клубе РПЛ?

– Думаю, да. Почему нет? Вот, скажите, кто еще из российских тренеров способен тренировать топ-клуб в России?

– По сути, только он и остался.

– Да. 100 процентов своей работой он заслужил шанс попробовать себя в большой команде. Берем за основу именно результаты, прогресс, а не только потому, что это российский специалист. В общем, если позовут его в «Спартак», то, конечно, туда нужно идти. Такие вещи даже не обсуждаются.

  • «Балтика» идет в РПЛ 5-й.
  • В прошлом сезоне команда под руководством Талалаева выиграла Первую лигу.
  • В 20:30 мск «Балтика» начнет матч 21-го тура РПЛ против ЦСКА.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ротор Балтика Спартак Трошечкин Александр Талалаев Андрей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Литейный 4 (returned)
1773490324
Спартак - топ клуб. Это просто режет глаз от такого сравнения. Гыгыгы
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 