Талалаеву дали совет насчет назначения в «Спартак»

Бывший игрок «Ахмата» Александр Трошечкин оценил тренерский уровень Андрея Талалаева.

– Вам часто прилетает за слова о Талалаеве. Он все-таки топ-тренер?

– Я очень рад, что сейчас все начинают это видеть и признавать. От своих слов я не отказываюсь: он – топовый тренер. Во-первых, сам Талалаев считает себя сильным специалистом. В его понимании топовый тренер – тот, кто выигрывал трофеи. Если взять его карьеру, то он дважды выиграл Первую лигу. Как бы там не было, но это трофей в сложном турнире.

То, что он демонстрирует сейчас в «Балтике», в очередной раз всем показывает, что он является сильным специалистом. У него был отличный период в «Ахмате», та команда заняла пятое место. Все сливки в то время снял Ташуев, но команда была полностью выстроена Андреем Викторовичем Талалаевым.

– Почему футболисту нужно идти именно к Талалаеву?

– Он вытащит из тебя все, чтобы сделать тебя еще лучше. Все лучшие качества, которые у тебя есть, он по максимуму будет использовать.

– Не удивлены его успехам в «Балтике»?

– Абсолютно все заслуженно. Не удивлен его успеху, рад, что у него все получается.

– Когда он говорит, что «Балтика» – претендент на чемпионство, он всерьез, или это способ мотивации игроков?

– И то, и другое. Его амбиции достаточно высоки.

– Можете представить Талалаева в «Спартаке»? Этой зимой о нем писали, как о возможном кандидате.

– Я могу представить его где угодно, вопрос только в том, как он сработается в той или иной команде. Если говорить о «Спартаке», то это клуб, где на тебя оказывается колоссальное давление. Но, зная Викторовича, лично я уверен, что он справится с таким давлением. «Спартак» – немного истеричный клуб, там всегда много истерики вокруг команды. И, например, какие-то слова Талалаева могут эту истерику еще усилить, но таков он. Он всегда говорит прямо и по существу, хоть многим это и не нравится.

– То есть он дорос до работы в топ-клубе РПЛ?

– Думаю, да. Почему нет? Вот, скажите, кто еще из российских тренеров способен тренировать топ-клуб в России?

– По сути, только он и остался.

– Да. 100 процентов своей работой он заслужил шанс попробовать себя в большой команде. Берем за основу именно результаты, прогресс, а не только потому, что это российский специалист. В общем, если позовут его в «Спартак», то, конечно, туда нужно идти. Такие вещи даже не обсуждаются.