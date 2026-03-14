Черданцев поблагодарил клуб РПЛ за еду

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев сообщил, что зимой на сборах побывал в расположении «Динамо».
– Был с ними на сборах, Гусев заставил нас пообедать. Меня, Котэ Генича и Тимура Журавеля, мы не могли отказать. Полдня провели с ними. Видно, что нормальная обстановка.
– Что кушали?
– Стол был, кстати… Я был не голодный. А Котэ навернул прям мяса. И сказал, что мясо было прям зашибись. Было много овощей. Там нормальный микроклимат, позитивный. И игра – все раскрываются. Сергеев выходит с капитанской повязкой.
– Есть багаж Валерия Карпина?
– Какой? Не знаю. Слушай, три месяца это много. Новые нагрузки. По сути, люди те же. Но настроение другое, более сплоченное.
- Карпин проработал в «Динамо» пять месяцев в 2025 году. Его на посту главного тренера москвичей заменил Ролан Гусев, входивший в тренерский штаб.
- Валерий Карпин сейчас возглавляет только сборную России. Она отстранена от международного футбола и проводит только товарищеские встречи. Ближайшая состоится в марте.
- «Динамо» занимает в турнирной таблице чемпионата России седьмое место. Перед командой стоит задача выиграть FONBET Кубок России, чего с командой не было с 1995 года.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова