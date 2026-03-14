Лагашкин: «Дзюба заслуживает, чтобы о нем сняли фильм»

Максим Лагашкин заявил, что Артем Дзюба заслуживает фильм о себе.
Российский актер высказался о форварде «Акрона» Артеме Дзюбе.
«Конечно, Артем Дзюба заслуживает, чтобы о нем сняли фильм, но чуть позже. Это кино должно настояться. И сам сценарий должен написаться так, чтобы он пришелся ко времени. А сейчас это будет банально», – сказал Лагашкин.
- В этом сезоне 37-летний Дзюба провел за «Акрон» 18 матчей, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.
- Контракт нападающего с тольяттинским клубом действует до июня.
- Летом Дзюба, не исключено, завершит карьеру. В то же время Артем на этой неделе заявил о желании вернуться в «Спартак».
