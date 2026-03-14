Генич нашел в «Динамо» «багаж Карпина»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич видит в «Динамо» следы Валерия Карпина.
«Вижу, что состав – это багаж Карпина. То, что эти футболисты могли и должны были играть лучше, вообще нет никаких сомнений. Проблемы большинства футболистов – это когда идеи тренера не приносят результат.
Почему сейчас кажется, что у «Динамо» все хорошо? Потому что все удачно сложилось – реализовали все, забили, и ты уже начинаешь думать, что тренер все делает правильно. И когда тренер предлагает решения, и это приносит результат, и все улыбаются – футболисты начинают верить штабу. А у Карпина – все время ограничения, запреты – это есть, то не есть. И это все не приносило результат. Если бы результат они вытягивали, ситуация была бы другой», – считает Генич.
- Карпин проработал в «Динамо» пять месяцев в 2025 году. Его на посту главного тренера москвичей заменил Ролан Гусев, входивший в тренерский штаб.
- Валерий Карпин сейчас возглавляет только сборную России. Она отстранена от международного футбола и проводит только товарищеские встречи. Ближайшая состоится в марте.
- «Динамо» занимает в турнирной таблице чемпионата России седьмое место. Перед командой стоит задача выиграть FONBET Кубок России, чего с командой не было с 1995 года.
