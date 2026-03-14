Комментарий «Ордабасы» по переговорам с Бонгонда

В «Ордабасы» подтвердили, что клуб ведет переговоры со «Спартаком» по трансферу Тео Бонгонда.

Советник президента «Ордабасы» Ермухамед Маулен сообщил, что 30-летний вингер московского клуба интересен команде из Шымкента, а переговоры со стороны казахстанцев ведет президент Дархан Кызайбаев.

«Подтверждаю, что футболист «Спартака» Бонгонда нам интересен. Переговоры ведет лично президент клуба Дархан Кызайбаев. Хотим выкупить права на Бонгонда, торговались, но на сегодняшний день «Спартак» запрашивает очень большую сумму за трансфер. Сам игрок нам нравится, мы хотим видеть Бонгонда в «Ордабасы», – сказал Маулен.