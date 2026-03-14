Комментарий «Ордабасы» по переговорам с Бонгонда

14 марта, 14:10
2

В «Ордабасы» подтвердили, что клуб ведет переговоры со «Спартаком» по трансферу Тео Бонгонда.

Советник президента «Ордабасы» Ермухамед Маулен сообщил, что 30-летний вингер московского клуба интересен команде из Шымкента, а переговоры со стороны казахстанцев ведет президент Дархан Кызайбаев.

«Подтверждаю, что футболист «Спартака» Бонгонда нам интересен. Переговоры ведет лично президент клуба Дархан Кызайбаев. Хотим выкупить права на Бонгонда, торговались, но на сегодняшний день «Спартак» запрашивает очень большую сумму за трансфер. Сам игрок нам нравится, мы хотим видеть Бонгонда в «Ордабасы», – сказал Маулен.

  • Бонгонда выступает за «Спартак» с лета 2023 года.
  • В этом сезоне он сыграл пять матчей во всех турнирах и не набрал результативных действий, а его контракт с клубом действует до лета 2026-го.
  • Сезон КПЛ уже стартовал.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Спартак Ордабасы Бонгонда Тео
c 7890
1773487564
запрашивает очень большую сумму за трансфер----- Кароч подвиньтесь по цене, а иначе останетесь с травмированным футболистом.))
