Соболев назвал любимое место в Петербурге

Нападающий «Зенита» Александр Соболев проникся симпатией к Санкт-Петербургу.

– Летом исполнится два года вашему пребыванию в Петербурге. Насколько вам комфортен ритм нашего города?

– Мне очень нравится Петербург. Особенно летом, когда можно поплавать на лодках и гидроциклах. Очень красиво! Что касается ритма, не скажу, что после Москвы он особо поменялся. Быт у меня прежний – ​тренировка, дом, где-то погулять, в ресторан какой-то зайти.

– Где находятся ваши любимые места?

– С тех пор как родился второй ребенок, я изучил уже каждый уголок Крестовского острова. Берем кофе и гуляем с коляской по парку, до «Газпром Арены», вокруг флагштока. Современная и комфортная территория для семейного отдыха – ​все очень красиво. Мне здесь нравится.