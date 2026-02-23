Григорян определил главный трансфер зимы в РПЛ

Бывший тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян выделил самый громкий трансфер зимы в РПЛ.
«Самый громкий трансфер – переход Дмитрия Баринова в ЦСКА. Этот футболист был знаковым игроком для «Локомотива», но и для ЦСКА его появление очень значимо. Армейцы давно нуждались в классном опорнике. Как вдруг им удалось приобрести одного из лучших российских опорных полузащитников!
Причeм в последнем сезоне он раскрылся как некий свободный художник. Мне даже сложно сейчас определить его амплуа. Думаю, «Локомотив» уже жалеет, что не смог договориться с Бариновым», – сказал Григорян.
- 29-летний Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива» 13 января. Сумма трансфера составила 2 миллиона евро.
- В этом сезоне он провел за «Локомотив» 24 матча, забил 3 гола, сделал 7 ассистов.
- Перед ЦСКА стоит задача выиграть РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»