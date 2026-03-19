Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Россиянин попал в команду недели Лиги чемпионов

Вчера, 19:22
5

УЕФА представил символическую сборную недели в Лиге чемпионов.

В команду попал вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов. Он помог команде разгромить «Челси» в ответном матче 1/8 финала (3:0).

Сафонов сделал голевой пас, но его не засчитали, поскольку усмотрели попутное касание футболиста «Челси».

  • Сафонов провел 11-й подряд матч в стартовом составе «ПСЖ».
  • Он беспрерывно играет с 28 января.
  • Это второй сезон игрока сборной России во Франции. В первом Сафонов помог «ПСЖ» оформить квадрупл.
  • Всего на счету российского футболиста 13 сухих матчей из 32.
  • В четвертьфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с итальянским «Ювентусом».

Фото: соцсети УЕФА

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1773937750
Молодец Сафонов, удачи тебе
Ответить
...уефан
1773938233
...у Моти одиннадцатиметровый нимб на голове!)...
Ответить
vick-north-west
1773942109
Браво, Матфей!
Ответить
Вжыхъ
1773988129
Молодец! В моменте прямо супер молодец!
Ответить
Mike_Rome777
1774006699
С Ювентусом? Автор, ты ничего не перепутал? :DDD
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 