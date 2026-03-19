Россиянин попал в команду недели Лиги чемпионов

УЕФА представил символическую сборную недели в Лиге чемпионов.

В команду попал вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов. Он помог команде разгромить «Челси» в ответном матче 1/8 финала (3:0).

Сафонов сделал голевой пас, но его не засчитали, поскольку усмотрели попутное касание футболиста «Челси».

Сафонов провел 11-й подряд матч в стартовом составе «ПСЖ».

Он беспрерывно играет с 28 января.

Это второй сезон игрока сборной России во Франции. В первом Сафонов помог «ПСЖ» оформить квадрупл.

Всего на счету российского футболиста 13 сухих матчей из 32.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с итальянским «Ювентусом».

Фото: соцсети УЕФА