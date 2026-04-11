«Это хамство»: Шпилевский – после 2:2 с «Балтикой»

11 апреля, 23:16
11

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский выступил после матча 24-го тура РПЛ против «Балтики» (2:2).

«Потеряли очки. Я не думаю, что мы заслужили только одно очко. То, что творил главный судья – просто хамство, я не могу объяснить. Команда играет дома, еще какая‑то помощь четвертой стороны. Для меня это катастрофа. Жалко ребят, такие голы пропускать.

Первый гол – наша хроническая болезнь, в первые пять минут пропустили столько голов в этом году. Пенальти – смех, просто смешно такое давать. Хочется много сказать, сейчас эмоции после игры. Мы играли против команды, которая не помню когда проигрывала дома. Надо отдать дань уважения, неважно, как они играют, но респект, что они с такими возможностями стоят там (в таблице), где стоят. Тренерский штаб – молодцы, но наша команда не заслужила сегодня только одно очко», – сказал Шпилевский.

  • Нижегородцев от поражения спас Свен Карич на 90+1 минуте.
  • Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев пропускал встречу из-за дисквалификации и операции на ЖКТ.
  • Калининградцы остались на четвертом месте. «Пари НН» отдалился от зоны прямого вылета.

Еще по теме:
«Очередная боль»: «Балтика» – о матче с «Пари НН» 4
В «Балтике» недовольны судейством: «Арбитр давал безнаказанно бить наших игроков» 1
Тренер «Балтики» прокомментировал упущенную победу над «Пари НН» 7
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Беларусь. Высшая лига Пари НН Балтика Шпилевский Алексей
Комментарии (11)
Интерес
1775939998
Когда в последнее время кто-то был доволен результатом? Всё время что-то мешает, а вроде не на танцполе...
Mirak92
1775940297
На победу этот физрук думает наиграл?) на ничью с натяжкой. Нытик противный
BRO_football
1775941110
В данном случае Пари НН заслужил только одно очко, учитывая как хреново клуб играет весь сезон. Так что тут точно не судья виноват.
boris63
1775945768
Такой же нытик как Семак.
СПОРТ 21 века
1775964122
На победу Нижний точно не наиграл (калининградцы создали гораздо больше), но играть Балтике гости не давали — это факт. Такое чувство, что у НН была задача выбить игроков Балтики. У них даже нарушений оказалось больше, чем у калининградцев по итогу матча. Это вообще нонсенс. Команда Шпилевского приехала биться, заработала очко — молодцы. Пусть будут довольным, что сумели увезти из Калининграда хотя бы это...
vvv123
1775976483
Иди, тренируй своих лохов как следует, если умеешь. Набрали тебе игроков б-м приличных, которым ты не соответствуешь!
subbotaspartak
1775979527
НН взял очко, Балтика потеряла два... Может и такое статься: шарик начал сдуваться.
Главные новости
«Зенит» определился с заменой для Вендела
17:50
1
ФотоСамые дорогие футболисты мира с истекающими контрактами
17:00
2
Мостовой отреагировал на слова Абаскаля о его тренерской карьере
16:34
4
Пономарев выступил против возвращения Газзаева в ЦСКА
16:26
5
«Полный ноль»: Абаскаль вспомнил, как Месси учился в школе
16:10
1
Фото«Дельфин на рыбалке»: Соболев показал, как отдыхает на природе
15:34
11
«Локомотив» объявил о продлении контракта с летним новичком
15:17
«Как мамонты»: Пономарев заявил о вымирании нападающих в России
15:11
8
Три клуба РПЛ заинтересованы в Андраде – «Балтика» назвала цену
14:57
7
Абаскаль ответил, сможет ли он 100 раз начеканить мяч
14:50
5
Все новости
Все новости
Экс-защитник сборной России побывал в США: «Сбылась мечта детства»
17:58
Гасилин сравнил календари «Зенита» и «Краснодара» до конца сезона РПЛ
17:12
2
Главный тренер «Амкала» договорился с клубом РПЛ
16:48
Орлов прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ после матча «Зенит» – «Краснодар»
16:00
1
Фото«Дельфин на рыбалке»: Соболев показал, как отдыхает на природе
15:34
11
«Локомотив» объявил о продлении контракта с летним новичком
15:17
«Как мамонты»: Пономарев заявил о вымирании нападающих в России
15:11
8
Три клуба РПЛ заинтересованы в Андраде – «Балтика» назвала цену
14:57
7
Абаскаль ответил, сможет ли он 100 раз начеканить мяч
14:50
5
«Балтика» рискует лишиться ведущего защитника
14:28
2
Непомнящий объяснил, почему «Краснодар» не дожал «Зенит» после удаления
14:22
1
Агент Тюкавина назвал приоритетную страну для трансфера игрока
13:59
2
Основной защитник «Локомотива» высказался о будущем в клубе
13:50
В «Сочи» приняли решение по Осинькину
13:42
10
В «Родине» оценили вариант с приглашением Дзюбы
13:19
3
Абаскаль заявил об интересе клубов Серии A к Хлусевичу и Умярову
13:08
2
Назван игрок, который, вероятно, покинет ЦСКА
12:58
4
Пруцев ответил, вернется ли в «Спартак»
12:49
3
Экс-судья Федотов оценил назначение пенальти в матче ЦСКА – «Сочи»
12:41
3
Кордоба призвал изменить отношение к «Краснодару»
12:28
1
Тюкавин летом готов уйти из «Динамо» в европейский клуб
12:16
16
Абаскаль – об РПЛ: «Со «Спартаком» был 3-м, в более стабильном клубе возьму титул»
11:59
4
Три легионера «Балтики» могут пропустить матч с «Краснодаром»
11:47
4
Стало известно, в какой клуб, скорее всего, перейдет Дзюба
11:32
12
Соболев каждый день общается с бывшим тренером «Спартака»
10:52
4
Экс-судья Федотов оценил решения Карасева в игре «Зенит» – «Краснодар»
10:39
9
Агент Тюкавина назвал испанский клуб, который подходит игроку больше, чем «Реал»
10:27
4
В «Локомотиве» сказали, кто официально обращался за покупкой Батракова
10:16
2
Все новости
