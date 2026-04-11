Тренер «Балтики» прокомментировал упущенную победу над «Пари НН»

Юрий Нагайцев, тренер «Балтики», высказался после матча 24-го тура чемпионата России по футболу против «Пари НН» (2:2).
«Да, вроде бы также упустили в конце победу, но опять же это всe по-другому было. То есть впервые у нас четыре игрока из-за травм уходят с поля вынужденными заменами. Соперник с первых минут просто начал бить наших игроков, судья закрыл на это глаза просто», – сказал Нагайцев.
- Нижегородцев от поражения спас Свен Карич на 90+1 минуте.
- Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев пропускал встречу из-за дисквалификации и операции на ЖКТ.
- Калининградцы остались на четвертом месте. «Пари НН» отдалился от зоны прямого вылета.
