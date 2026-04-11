Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер «Балтики» прокомментировал упущенную победу над «Пари НН»

Тренер «Балтики» прокомментировал упущенную победу над «Пари НН»

11 апреля, 22:54
8

Юрий Нагайцев, тренер «Балтики», высказался после матча 24-го тура чемпионата России по футболу против «Пари НН» (2:2).

«Да, вроде бы также упустили в конце победу, но опять же это всe по-другому было. То есть впервые у нас четыре игрока из-за травм уходят с поля вынужденными заменами. Соперник с первых минут просто начал бить наших игроков, судья закрыл на это глаза просто», – сказал Нагайцев.

  • Нижегородцев от поражения спас Свен Карич на 90+1 минуте.
  • Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев пропускал встречу из-за дисквалификации и операции на ЖКТ.
  • Калининградцы остались на четвертом месте. «Пари НН» отдалился от зоны прямого вылета.

Еще по теме:
Источник: телеграм-канал «Балтики»
Россия. Премьер-лига Пари НН Балтика Нагайцев Юрий
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1775937892
ВЫ весь первый тайм просидели на лавке, как снулые рыбы, полагая, очевидно,что всё само-собой разрешиться? Рано ещё считать себя "доминантными самцами" даже с последней командой текущей таблицы.А тут-"раненый зверь"...
Ответить
zigbert
1775964076
Выжимают последние соки из игроков отсюда и травмы.
Ответить
СПОРТ 21 века
1775965557
Ну а что можно было ожидать от игроков за 300-500 тысяч евро? Они же не просто так от балды на рынке стоят. Это и есть квалификация футболистов. Невозможно из таких изначальных заготовок сделать звёзд. Для этого потребуется более дорогой материал, хотя бы за 3-5 млн евро. Ребята, если не будете тратиться, вы не сможете бороться за серьёзные места. Этот состав только на вспышку, на удивление общественности, не более того. Вы и так от него требуете то, чего невозможно. Поэтому они ломаются, как конструктор Лего. Эти футболисты не предназначены для таких глобальных задач, которые поставили вам ваши боссы. Трясите Чемезова на деньги, тогда качество игры и результаты станут значительно лучше...
Ответить
SLADE2019
1775977317
Оба клуба хают судей. Значит, судя по всему судья нормально матч отсудил.
Ответить
subbotaspartak
1775979649
...Соперник с первых минут просто начал бить наших игроков... Они падали на ровном месте без помощи соперника и хватались за одно место... Кто их готовил к матчу?
Ответить
Кронштадт65
1775992272
неужели таки нашлась команда, которая сыграла грубее балтики
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 