Стадион, где Россия прошла Нидерланды на Евро-2008, едва не сгорел

Матч 33-го тура чемпионата Швейцарии между «Туном» и «Базелем» перенесли из-за пожара на домашнем стадионе «Базеля».
Пресс-служба «Базеля» сообщила, что пожар произошел на арене «Санкт-Якоб Парк» и нанес клубу материальный ущерб. В сообщении отмечается, что на стадионе сгорели бутсы, форма и другой инвентарь футболистов.
Футболисты «Базеля» попросили Швейцарскую футбольную лигу перенести выездной матч против «Туна» из-за последствий пожара. В клубе добавили, что команда не сможет проводить домашние и выездные игры до восстановления медицинского оборудования и комплекта формы.
Швейцарская футбольная лига одобрила просьбу «Базеля» о переносе матча с «Туном».
- На стадионе «Базеля» сборная России победила Нидерланды на Евро-2008 (3:1) и вышла в полуфинал.
- Стадион открыт в 2001 году.
- Вместимость – 38512 человек.
