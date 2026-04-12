Стадион, где Россия прошла Нидерланды на Евро-2008, едва не сгорел

Сегодня, 00:12
1

Матч 33-го тура чемпионата Швейцарии между «Туном» и «Базелем» перенесли из-за пожара на домашнем стадионе «Базеля».

Пресс-служба «Базеля» сообщила, что пожар произошел на арене «Санкт-Якоб Парк» и нанес клубу материальный ущерб. В сообщении отмечается, что на стадионе сгорели бутсы, форма и другой инвентарь футболистов.

Футболисты «Базеля» попросили Швейцарскую футбольную лигу перенести выездной матч против «Туна» из-за последствий пожара. В клубе добавили, что команда не сможет проводить домашние и выездные игры до восстановления медицинского оборудования и комплекта формы.

Швейцарская футбольная лига одобрила просьбу «Базеля» о переносе матча с «Туном».

  • На стадионе «Базеля» сборная России победила Нидерланды на Евро-2008 (3:1) и вышла в полуфинал.
  • Стадион открыт в 2001 году.
  • Вместимость – 38512 человек.

Источник: «РБ Спорт»
Швейцария. Суперлига Россия. Премьер-лига Базель Россия
Комментарии (1)
алдан2014
1775976681
Наверное опять в этом русские виноваты
