Стадион, где Россия прошла Нидерланды на Евро-2008, едва не сгорел

Матч 33-го тура чемпионата Швейцарии между «Туном» и «Базелем» перенесли из-за пожара на домашнем стадионе «Базеля».

Пресс-служба «Базеля» сообщила, что пожар произошел на арене «Санкт-Якоб Парк» и нанес клубу материальный ущерб. В сообщении отмечается, что на стадионе сгорели бутсы, форма и другой инвентарь футболистов.

Футболисты «Базеля» попросили Швейцарскую футбольную лигу перенести выездной матч против «Туна» из-за последствий пожара. В клубе добавили, что команда не сможет проводить домашние и выездные игры до восстановления медицинского оборудования и комплекта формы.

Швейцарская футбольная лига одобрила просьбу «Базеля» о переносе матча с «Туном».