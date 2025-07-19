«Сьон» готов продать Антона Миранчука в летнее трансферное окно

Антон Миранчук может покинуть «Сьон» в ближайшее время.
Швейцарский клуб готов рассмотреть варианты продажи российского футболиста в летнее трансферное окно.
Спортивный директор «Сьона» Бартоломеу Константен сообщил, что у клуба имеются предложения по Миранчуку.
- В прошлом сезоне Миранчук провел за швейцарский клуб 24 матча, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.
- Контракт россиянина с швейцарским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»