«Сьон» готов продать Антона Миранчука в летнее трансферное окно

Антон Миранчук может покинуть «Сьон» в ближайшее время.

Швейцарский клуб готов рассмотреть варианты продажи российского футболиста в летнее трансферное окно.

Спортивный директор «Сьона» Бартоломеу Константен сообщил, что у клуба имеются предложения по Миранчуку.