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  • «Сьон» готов продать Антона Миранчука в летнее трансферное окно

«Сьон» готов продать Антона Миранчука в летнее трансферное окно

Сегодня, 10:47
6

Антон Миранчук может покинуть «Сьон» в ближайшее время.

Швейцарский клуб готов рассмотреть варианты продажи российского футболиста в летнее трансферное окно.

Спортивный директор «Сьона» Бартоломеу Константен сообщил, что у клуба имеются предложения по Миранчуку.

  • В прошлом сезоне Миранчук провел за швейцарский клуб 24 матча, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
  • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.
  • Контракт россиянина с швейцарским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Швейцария. Суперлига Сьон Миранчук Антон
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Комментарии (6)
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boris63
1752911927
Не понятно зачем покупали?
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Таврида
1752912446
С паршивой овцы хоть шерсти клок.
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Интерес
1752914365
Очередной обломался,а всё лезут и лезут...Надо с командой туда входить,со своей,а пока нет такой возможности,дома чего-либо устойчиво добиваться.А то ни одного "Стрельцова"(далее перечень имён) не видно. Одни "легенды",а на деле-"бабочки-однодневки".
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Cleaner
1752915866
Локомотив, покупай. В качестве игрока замены ваш Миранчук в самый раз.
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FWSPM
1752916247
нормально заиграл только головин в европе ну еще чуток миранчук старший, остальные это какое то недоразумение но говорят что в россии чемпионат сильный. Так почему приезжая в гавры и сьоны они там садятся на лавку?
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