Миранчук сделал 5-е результативное действие за «Сьон»

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук отметился голевой передачей в домашнем матче 34-го тура швейцарской Суперлиги с «Цюрихом».

Он вышел в стартовом составе и отдал голевой пас на Тео Бердайеса на 34-й минуте. Этот гол стал вторым для «Сьона» в матче и победным – команда выиграла у «Цюриха» со счетом 2:1. Россиянина заменили на 58-й минуте.

Для Миранчука это 5-е результативное действие в чемпионате Швейцарии за клуб. Ранее он отметился 2 голами и 2 передачами.