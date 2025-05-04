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Миранчук сделал 5-е результативное действие за «Сьон»

Вчера, 19:37

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук отметился голевой передачей в домашнем матче 34-го тура швейцарской Суперлиги с «Цюрихом».

Он вышел в стартовом составе и отдал голевой пас на Тео Бердайеса на 34-й минуте. Этот гол стал вторым для «Сьона» в матче и победным – команда выиграла у «Цюриха» со счетом 2:1. Россиянина заменили на 58-й минуте.

Для Миранчука это 5-е результативное действие в чемпионате Швейцарии за клуб. Ранее он отметился 2 голами и 2 передачами.

  • Полузащитник провел 21-й матч за «Сьон» в нынешнем сезоне.
  • Клуб занимает 9-е место с 39 очками после 34 матчей. Отставание от зоны вылета составляет 6 очков.

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Источник: «Бомбардир»
Швейцария. Суперлига Цюрих Сьон Миранчук Антон
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