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Мостового пригласили на тренерскую стажировку в европейский клуб

20 октября 2025, 17:31
5

Президент «Сьона» Кристиан Константин заявил о желании пообщаться с Александром Мостовым и пригласить его на стажировку.

«Из российских футболистов я бы лично хотел познакомиться с Александром Мостовым. Хотел пригласить его в «Сьон» еще тогда, когда он был игроком «Сельты».

Тем более, он должен хорошо знать французский, потому что играл в «Страсбуре».

Стажировка в нашем клубе? Он был отличным футболистом, и мне было бы интересно узнать, какой он тренер», – сказал Константин.

  • 57-летний Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.
  • В прошлом году Александр проходил тренерскую стажировку в «Динамо».
  • В РПЛ он может работать только ассистентом.

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Источник: Sport24
Швейцария. Суперлига Россия. Премьер-лига Сьон Мостовой Александр
Комментарии (5)
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Spartak_forv@
1760971028
А смысл стажироваться,если главное знание о футболе для мостового,что мяч шарообразный и поле ровное?
Ответить
...уефан
1760971161
...Саша, это шанс! "Шанс, он - не получка, не аванс!"(с)...
Ответить
Цугундeр
1760971428
)) В ответ он попросил "подумать" на недельку. И после.., вертолёт за ним прислать. В рехаб.
Ответить
neim
1760972546
"... и мне было бы интересно узнать, какой он тренер» ... ". Нуууу, мммм, гыыыы, тпруууу ... Да черт его знает, но языком владеет, особенно французским и на Бомбардире языком чешет ))).
Ответить
FWSPM
1760972749
Надо брать
Ответить
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