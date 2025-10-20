Мостового пригласили на тренерскую стажировку в европейский клуб

Президент «Сьона» Кристиан Константин заявил о желании пообщаться с Александром Мостовым и пригласить его на стажировку.

«Из российских футболистов я бы лично хотел познакомиться с Александром Мостовым. Хотел пригласить его в «Сьон» еще тогда, когда он был игроком «Сельты».

Тем более, он должен хорошо знать французский, потому что играл в «Страсбуре».

Стажировка в нашем клубе? Он был отличным футболистом, и мне было бы интересно узнать, какой он тренер», – сказал Константин.