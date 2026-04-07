В «Сьоне» рассказали об обмене молодыми футболистами с «Зенитом»

Президент «Сьона» Кристиан Константин подтвердил информацию о работе с «Зенитом» по обмену молодыми игроками.

«На данный момент мы в процессе заключения соглашения с «Зенитом» по обмену молодыми футболистами, но пока ничего не сделано. Совместно с академиями мы сейчас создаем школу, которая будет вести молодых игроков вплоть до университетского образования. И в этих рамках кое-что можно сделать. В возрасте от 12 до 19 лет это 7500 часов футбола и 6500 часов обучения. С потенциальными обменами.

Будущие футболисты должны быть лучше подготовлены и более интеллектуально развиты. И для нашего обмены с «Зенитом» – это хорошо. Есть идея создать ассоциацию клубов, в которую войдет «Сьон», «Зенит» и другие команды. Эта будет лучше, чем идея мультиклубной системы, которая сейчас в моде», – сказал Константин.