Смолов думает о переходе в «Спартак»

Экс-форвард сборной России Федор Смолов снова заговорил о возобновлении карьеры на фоне грядущего ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

Сейчас в заявке клуба РПЛ могут находиться не более 13 иностранцев, 8 из них могут одновременно выходить на поле.

При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита. Клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.

«Я за [ужесточение лимита], потому что еще летом могу вернуться. Ну а че, не только же Заболотному в «Спартак» переходить в 34 [годв].

Сейчас и я в 36 [лет] в «Спартак» могу рассматриваться», – заявил Смолов.