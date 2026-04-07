Смолов думает о переходе в «Спартак»

Экс-форвард сборной России Федор Смолов снова заговорил о возобновлении карьеры на фоне грядущего ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.
- Сейчас в заявке клуба РПЛ могут находиться не более 13 иностранцев, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
- При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
- Министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита. Клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.
«Я за [ужесточение лимита], потому что еще летом могу вернуться. Ну а че, не только же Заболотному в «Спартак» переходить в 34 [годв].
Сейчас и я в 36 [лет] в «Спартак» могу рассматриваться», – заявил Смолов.
- Смолов поиграл за «Динамо», «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», «Краснодар», «Локомотив», «Сельту» и «БроукБойз».
- Выступая за медиаклуб, форвард забил 2 гола и сделал 1 ассист в 3 матчах Кубка России-2025/26.
- В РПЛ он не играет с мая 2025 года, когда покинул «Краснодар».
Источник: Smol FM