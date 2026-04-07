Смолов думает о переходе в «Спартак»

7 апреля, 17:02
22

Экс-форвард сборной России Федор Смолов снова заговорил о возобновлении карьеры на фоне грядущего ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

  • Сейчас в заявке клуба РПЛ могут находиться не более 13 иностранцев, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
  • Министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита. Клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.

«Я за [ужесточение лимита], потому что еще летом могу вернуться. Ну а че, не только же Заболотному в «Спартак» переходить в 34 [годв].

Сейчас и я в 36 [лет] в «Спартак» могу рассматриваться», – заявил Смолов.

Источник: Smol FM
Россия. Премьер-лига Спартак Смолов Федор
FWSPM
1775572921
можно взять вместо зеболотного хуже не будет))
...уефан
1775573395
...ты можешь "рассматриваться", только заседанием суда по одному из твоих будущих дел. Готовь себя...
andr45
1775574290
Лучше иди путем Кокоши - «Динамо» «Арес»)
Foxitkuban
1775577671
Спартаку не помешает хоть кто нибудь, с чемпионским менталитетом)
Айболид
1775578286
Федя , там и кофемания поди рядом имеется .
Алекс636363
1775579008
В команду "Дурдом" из Дурдомовска он может рассматриваться.
k611
1775579232
Чудит человек, пора спуститься с небес на землю и мыслить реально...
Бумбраш
1775581623
Паненка,иди в кофейню,там снова негодяи кофе пьют)
Ден 781
1775583259
Эээ
JIEGEHDA
1775584742
Мне вот интересно по поводу лимита . Получается новый лимит 6 наших 5 легов. На бумаге не считаются условные Белорусы легионерами . То есть смотрите . Обходим лимит . Лимит он для чего? Чтоб наших подтянуть?? Ну давайте так . 5 легов выпускаем и 6 белорусов . И что.? Получается обход лимита ? Лимит не для русских??? Или Армянов Казахов и Белорусов взять по 2 игрока и выпустить с 5-тью легионерами и всё. Лимит получается не работает .
