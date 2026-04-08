Кержаков высказался об игре Соболева после зимней паузы

Александр Кержаков поделился впечатлениями от игры нападающего «Зенита» Александра Соболева после рестарта сезона.
- У форварда 5 голов в 7 матчах после зимней паузы.
- В летне-осенней части сезона у него было 5 мячей в 23 играх.
«Результативность удивляет, потому что сама его игра не впечатляет. Но Соболев забивает – это самое главное. Однако качество игры оставляет желать лучшего.
Что касается Дурана, то он тоже не показывает те качества, которыми должен обладать нападающий «Зенита», – сказал Кержаков.
Источник: «Спорт-Экспресс»