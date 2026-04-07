  • Фассон – о России: «Расхождения между ожиданиями и реальностью оказались очень большими»

Фассон – о России: «Расхождения между ожиданиями и реальностью оказались очень большими»

7 апреля, 17:25
3

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон рассказал, что Россия оказалась не такой, как ему рассказывали до трансфера в клуб РПЛ.

– Можно сказать, что уже стали в России своим? Какие черты характера россиян вы переняли?

– Привык к местной жизни. Что перенял? Наверное, мне нравится то, что русские в массе своей спокойнее, чем бразильцы. Мы – больше про эмоции, их яркое проявление, а я всегда с детства тяготел к спокойствию.

– Когда переходили в «Локомотив», какие были ожидания от жизни в России и совпали ли они с реальностью?

У меня было совсем другое восприятие. Нам с малых лет, со школьной скамьи, внушали, что Россия вечно с кем-то борется.

Но, приехав сюда, видишь совсем другое: спокойная страна, где все чисто, ухоженно, красиво, с богатой культурой.

Так что расхождения между ожиданиями и реальностью оказались очень большими. В лучшую сторону.

– По поводу культуры. Ходили в музеи, театры?

– Был как-то в Большом театре на «Лебедином озере». Пошли туда со своим другом, бывшим футболистом, который играл в России. Очень понравилось. И сам театр, и постановка – все впечатлило.

  • Фассон выступает за «Локо» с лета 2022 года.
  • Его статистика: 71 матч, 3 гола, 4 ассиста.
  • Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Локомотив Фассон Лукас
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1775572167
Молодец.Наши не ходят ни в какие театры-ни императорские, ни академические, ибо для них самая важная и главная сценическая площадка-"Кофемания". Один ходил и ходит-Серёга Игнашевич.
Ответить
Shtthfckup
1775577378
Во заливает :)
Ответить
Persona_non_Grata
1775579995
Россия большая и очень разная, а контраст с Москвой вообще огромный!...
Ответить
