Фассон – о России: «Расхождения между ожиданиями и реальностью оказались очень большими»

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон рассказал, что Россия оказалась не такой, как ему рассказывали до трансфера в клуб РПЛ.

– Можно сказать, что уже стали в России своим? Какие черты характера россиян вы переняли?

– Привык к местной жизни. Что перенял? Наверное, мне нравится то, что русские в массе своей спокойнее, чем бразильцы. Мы – больше про эмоции, их яркое проявление, а я всегда с детства тяготел к спокойствию.

– Когда переходили в «Локомотив», какие были ожидания от жизни в России и совпали ли они с реальностью?

– У меня было совсем другое восприятие. Нам с малых лет, со школьной скамьи, внушали, что Россия вечно с кем-то борется.

Но, приехав сюда, видишь совсем другое: спокойная страна, где все чисто, ухоженно, красиво, с богатой культурой.

Так что расхождения между ожиданиями и реальностью оказались очень большими. В лучшую сторону.

– По поводу культуры. Ходили в музеи, театры?

– Был как-то в Большом театре на «Лебедином озере». Пошли туда со своим другом, бывшим футболистом, который играл в России. Очень понравилось. И сам театр, и постановка – все впечатлило.