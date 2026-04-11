Семин одним прилагательным оценил 8-летнюю работу Семака в «Зените»

Бывший тренер сборной России, «Локомотива» Юрий Семи оценил работу главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

– Как вам работа Сергея Семака?

– Замечательная работа. Он выиграл шесть чемпионатов! Все говорят, мол, в «Зените» выиграет любой. Попробуй выиграть, когда такое напряжение и требуется объединить такое количество разных людей, чтобы они играли в один футбол!

Как объяснить бразильцам, которых в команде много, что они должны работать не только с мячом, но и без мяча? А он это делает, причем на протяжении долгого времени.

Это так не работает, что купили игроков, поставили – и они дают результат, потому что за них столько уплачено. Семак хорошую, большую работу делает. У него нет ни одного конфликта с игроками, по крайней мере просочившегося наружу, – хотя, казалось бы, такая конкуренция за место в составе и каждый раз столько потенциально недовольных из тех, кто в него не попал. Эта команда очень непростая!