  • Семин одним прилагательным оценил 8-летнюю работу Семака в «Зените»

Семин одним прилагательным оценил 8-летнюю работу Семака в «Зените»

Сегодня, 01:38

Бывший тренер сборной России, «Локомотива» Юрий Семи оценил работу главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

– Как вам работа Сергея Семака?

Замечательная работа. Он выиграл шесть чемпионатов! Все говорят, мол, в «Зените» выиграет любой. Попробуй выиграть, когда такое напряжение и требуется объединить такое количество разных людей, чтобы они играли в один футбол!

Как объяснить бразильцам, которых в команде много, что они должны работать не только с мячом, но и без мяча? А он это делает, причем на протяжении долгого времени.

Это так не работает, что купили игроков, поставили – и они дают результат, потому что за них столько уплачено. Семак хорошую, большую работу делает. У него нет ни одного конфликта с игроками, по крайней мере просочившегося наружу, – хотя, казалось бы, такая конкуренция за место в составе и каждый раз столько потенциально недовольных из тех, кто в него не попал. Эта команда очень непростая!

  • Семак возглавил «Зенит» в 2018 году.
  • С тех пор команда выиграла шесть чемпионств подряд.
  • Контракт тренера действует до 2030 года.

Бубнов заявил о серьезной тренерской ошибке Семака
Семак высказался о судействе: «Вопросов много, царит непонимание» 21
Семак оценил положение Мостового в «Зените» 15
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Семин Юрий Семак Сергей
