«Ноль титулов, ни единого результата, все вторые места – смешные»: Андронов «прожарил» Карпина

Бывшему комментатору «Матч ТВ» Алексею Андронову не нравится риторика главного тренера сборной России Валерия Карпина.

– Валерий Карпин как-то сказал, что комментатор не должен оценивать события, он должен быть «наррадором», то есть просто гонять мяч. Вы согласны с этой точкой зрения?

– Нет конечно, не согласен. С этой точки зрения Карпину должен быть ближе искусственный интеллект – и пускай он тогда комментирует.

Во-первых, комментатора без эмоций не бывает. Это невозможно. Что значит «наррадор»? Гонять мяч? В Германии иногда, да, есть такой стиль: «Шестой номер отдал восьмому, восьмой отдал десятому» – но это делает один комментатор из пары. Но к российской, советской школе комментаторства это не имеет никакого отношения.

Карпин много на себя берет. И уже с «Динамо», наверное, понял, что много на себя взял. Пусть он вспомнит свою молодость и комментарии… Я не знаю, Озерова помнит он или нет, но Евгения Майорова, наверное, он помнить должен.

Комментатор должен давать оценки. Он не должен быть в них категоричен и не должен кричать: «Я глаголю вам истину в последней инстанции». Как мне лично Лобановский говорил на базе в Конча-Заспе: «Категоричность суждений свойственна невеждам. Вы должны всегда находить место для слов «по моему мнению».

Тогда был период, когда очень костерили Титова. Лобановский говорил: «Титов – выдающийся современный футболист. Когда вы даете такие уничижительные оценки, вы должны не забывать сказать: «По моему мнению…».

Я не думаю, что мнение может быть каким-то образом подсудно. Карпин должен понимать, что у людей есть разные мнения, в том числе и на его работу. И школа комментаторства родилась до Карпина и умрет после него…

– Вы сказали, что Карпин слишком много берет на себя. Вы о том, что он стал слишком много о чем судить?

– Одно время, которое я не застал, он был руководителем комментаторов на «Матч ТВ». Проводил летучки, учил их комментировать. Мне кажется, все оттуда идет.

В целом, он много на себя берет. Карпин – это тренер, у которого ноль титулов. У Карпина нет ни единого результата, который можно где-то показать. У него даже все вторые места смешные.

Есть Игорь Черевченко, я постоянно работаю на волейбольных трансляциях с его супругой Татьяной Грачевой. У Игоря Черевченко есть Кубок России. А что выиграл Карпин?

– Как говорят его поклонники: «Поставил красивый футбол «Ростову».

– Во-первых, я не видел ничего такого красивого в этом футболе. Во-вторых, красивый футбол всю свою жизнь пытается ставить «Краснодар». Но они все-таки сумели собраться и выиграть трофей.

«Ростов» выигрывал трофей с Миодрагом Божовичем у того же «Краснодара». Что мешает Карпину быть хотя бы как Божович?

– Даже «Тосно» выиграло Кубок России.

– «Тосно» выиграло, когда Парфенов тренировал. Что мешало Карпину? Ничего не мешает. Уже соратники Карпина периодически начинают об этом говорить. Можно ли его называть топ-тренером? Писарев говорит: «Если смотреть на достижения, то, конечно, нет».