Андронов – о фальши в эфире «Матч ТВ»: «Хорошо, что Уткин и Розанов этого не видят»

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов высказался о том, как изменился эфир федеральных каналов за последние годы.

– Вы говорили, что комментаторы «Матч ТВ» больше любят себя в футболе, а комментаторы «НТВ-Плюс» любили футбол в себе.

– Так и есть. Вообще плен федерального эфира очень опасен. Когда ты начинаешь понимать, что ты работаешь на аудиторию, которая может миллионами исчисляться, то начинаются эти схождения с ума, постоянные крики: «Какой же футбол! Какой же прекрасный футбол!»

Но мы видим уровень нашего футбола. Если наш футбол сегодня вернуть на европейскую арену, будут одни слезы. Они и так-то были все последние годы, не могли пройти группу в Лиге чемпионов. Сейчас будет вообще катастрофа.

Это фальшь. Это свойственно федеральным каналам. Спорт в данном случае – только отражение жизни. Вы эту фальшь можете увидеть в любых эфирах: политических, музыкальных, даже в «Что? Где? Когда?» она периодически появляется. Это опасное ощущение.

Не жалею ли я о тех временах, когда комментировал на федеральном канале финал Лиги Чемпионов? Нет, потому что сейчас востребованы другие качества. Другой подход царит. Мне, прямо скажем, не близкий.

Хорошо, что этого не видят Василий Уткин и Юрий Розанов, потому что им это тоже было очень неблизко. Всем остальным остается искать, где существует та ниша, в которой ты можешь оставаться самим собой, не фальшивить, не врать своему зрителю.