  • Андронов – о фальши в эфире «Матч ТВ»: «Хорошо, что Уткин и Розанов этого не видят»

Андронов – о фальши в эфире «Матч ТВ»: «Хорошо, что Уткин и Розанов этого не видят»

10 апреля, 18:15
4

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов высказался о том, как изменился эфир федеральных каналов за последние годы.

– Вы говорили, что комментаторы «Матч ТВ» больше любят себя в футболе, а комментаторы «НТВ-Плюс» любили футбол в себе.

– Так и есть. Вообще плен федерального эфира очень опасен. Когда ты начинаешь понимать, что ты работаешь на аудиторию, которая может миллионами исчисляться, то начинаются эти схождения с ума, постоянные крики: «Какой же футбол! Какой же прекрасный футбол!»

Но мы видим уровень нашего футбола. Если наш футбол сегодня вернуть на европейскую арену, будут одни слезы. Они и так-то были все последние годы, не могли пройти группу в Лиге чемпионов. Сейчас будет вообще катастрофа.

Это фальшь. Это свойственно федеральным каналам. Спорт в данном случае – только отражение жизни. Вы эту фальшь можете увидеть в любых эфирах: политических, музыкальных, даже в «Что? Где? Когда?» она периодически появляется. Это опасное ощущение.

Не жалею ли я о тех временах, когда комментировал на федеральном канале финал Лиги Чемпионов? Нет, потому что сейчас востребованы другие качества. Другой подход царит. Мне, прямо скажем, не близкий.

Хорошо, что этого не видят Василий Уткин и Юрий Розанов, потому что им это тоже было очень неблизко. Всем остальным остается искать, где существует та ниша, в которой ты можешь оставаться самим собой, не фальшивить, не врать своему зрителю.

  • Комментатор работал на «Матч ТВ» в первые месяцы после запуска канала в 2015 году.
  • До этого Андронов был на «НТВ-Плюс».
  • Его дважды признавали лучшим комментатором года.

Еще по теме:
Мусаев не пожал руку Аршавину и Радимову после матча с «Зенитом» 15
Карасев объяснил, почему удалил Педро 3
Федотов оценил удаление Педро в матче «Зенит» – «Краснодар» 3
Источник: «Спорт день за днем»
neveldomha
1775836707
Под позднего Уткина засыпать было хорошо. А насчёт хороший или плохой комментатор. Это чисто субъективное мнение.
mihail200606
1775838999
Ну в общем он прав... недавно шёл мимо ДК местного,какое то мероприятие было, директор стоял ждал встречал кого то из администрации местной. Ну и шишка эта пришла , поздоровалась, спросила Как дела? Тот ему в ответ Как теперь модно говорят "все лучше и лучше"... Вот и создают видимость, что все становится лучше.. Пока в еврокубки не вернулись, кажется,что ниче как то вроде , а потом будет больно...)
Plyash
1775849417
К Уткину и Розанову я бы ещё Перетурина и Елагина добавил . Все комментаторы наивысшего ранга .
Главные новости
Ловчев: «Мы гордимся, что привезли человека, который был сапожником у Эмери?»
22:37
1
Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
22:22
ФотоБубнов определил лучшего игрока «Краснодара» в матче с «Зенитом»
21:46
1
Фото«Пять с плюсом»: Бубнов определил лучшего игрока «Зенита» в матче с «Краснодаром»
20:54
3
«Всю игру махал своими веслами»: Гурцкая жестко прошелся по игроку «Зенита»
20:34
17
Клуб Месси сообщил об отставке главного тренера
20:28
1
Дегтев назвал лучшего вратаря в истории России
19:34
4
Смолов: «Не «Зениту» жаловаться на лояльность судей»
18:57
56
«Зенит» нашел правого защитника в Бразилии
18:36
22
Максименко ответил, стали ли судьи лучше относиться к «Спартаку»
18:27
5
Все новости
Все новости
Шалимов объяснил поражение ЦСКА от «Сочи»
22:47
Смородская назвала ключевую ошибку «Спартака» в этом сезоне
22:00
«Крылья Советов» объявили о возвращении тренера
21:53
Круговой назвал два условия для спасения сезона ЦСКА
21:18
1
Футболист «Локомотива» допустил переход в «Зенит»: «Должен рассматривать все варианты»
20:13
Шалимов проанализировал удаление Педро в матче «Зенит» – «Краснодар»
19:51
8
Дегтев назвал лучшего вратаря в истории России
19:34
4
Адиев прокомментировал свое будущее после ухода из «Крыльев Советов»
19:19
1
Смолов: «Не «Зениту» жаловаться на лояльность судей»
18:57
56
«Зенит» нашел правого защитника в Бразилии
18:36
22
Максименко ответил, стали ли судьи лучше относиться к «Спартаку»
18:27
5
Орлов спрогнозировал, в каких матчах РПЛ «Зенит» потеряет очки
18:12
8
Экс-защитник сборной России побывал в США: «Сбылась мечта детства»
17:58
2
«Зенит» определился с заменой для Вендела
17:50
11
Гасилин сравнил календари «Зенита» и «Краснодара» до конца сезона РПЛ
17:12
3
Главный тренер «Амкала» договорился с клубом РПЛ
16:48
Мостовой отреагировал на слова Абаскаля о его тренерской карьере
16:34
5
Пономарев выступил против возвращения Газзаева в ЦСКА
16:26
7
Орлов прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ после матча «Зенит» – «Краснодар»
16:00
2
Фото«Дельфин на рыбалке»: Соболев показал, как отдыхает на природе
15:34
17
«Локомотив» объявил о продлении контракта с летним новичком
15:17
«Как мамонты»: Пономарев заявил о вымирании нападающих в России
15:11
13
Три клуба РПЛ заинтересованы в Андраде – «Балтика» назвала цену
14:57
11
Абаскаль ответил, сможет ли он 100 раз начеканить мяч
14:50
5
«Балтика» рискует лишиться ведущего защитника
14:28
3
Непомнящий объяснил, почему «Краснодар» не дожал «Зенит» после удаления
14:22
3
Агент Тюкавина назвал приоритетную страну для трансфера игрока
13:59
2
Основной защитник «Локомотива» высказался о будущем в клубе
13:50
Все новости
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
