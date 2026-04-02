13 футболистов могут летом покинуть «Локомотив»

«Локомотив» рискует лишиться половины состава по окончании сезона-2025/26.
Под вопросом будущее в московском клубе сразу 13 футболистов:
- Сесар Монтес (вероятна продажа);
- Лукас Фассон (истекает контракт);
- Кристиан Рамирес (слабая игра);
- Артем Тимофеев (истекает контракт);
- Александр Сильянов (вероятна продажа);
- Артем Карпукас (не удается договориться о продлении контракта);
- Данил Пруцев (возвращение в «Спартак» после аренды);
- Лукас Вера (слабая игра);
- Алексей Батраков (вероятна продажа);
- Руслан Мялковский (вероятна аренда);
- Владислав Сарвели (истекает контракт);
- Дмитрий Воробьев (вероятна продажа);
- Никита Салтыков (вероятна аренда).
Источник: «Мутко против»