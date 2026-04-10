Бубнов – о российском тренере: «Такие люди футболу не нужны»

Футбольный эксперт Александр Бубнов раскритиковал главного тренера «Динамо Мх» Вадима Евсеева.

Тренер произнес 12 ругательств за 37 секунд.

Это произошло после ничьей с «Балтикой» (2:2) в 23-м туре РПЛ.

КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 000 рублей за «неспортивное поведение».

«Если бы я был руководителем РФС, я бы дал ему десять игр дисквалификации и миллион рублей штрафа. Нормальные тренеры такого никогда не сделают, и это ничем не грозит.

А вот таким как Евсеев, Талалаев и другим это будет урок. Урок в том смысле, что ты такую дисквалификацию получишь, которая сто процентов не устроит руководство клуба.

В следующий раз – пожизненная дисквалификация. Такие люди футболу не нужны, они плохо влияют не только на игроков, но и на молодeжь, престиж, имидж российского футбола», – сказал Бубнов.