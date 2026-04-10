  • Бубнов – о российском тренере: «Такие люди футболу не нужны»

Бубнов – о российском тренере: «Такие люди футболу не нужны»

10 апреля, 18:30
8

Футбольный эксперт Александр Бубнов раскритиковал главного тренера «Динамо Мх» Вадима Евсеева.

  • Тренер произнес 12 ругательств за 37 секунд.
  • Это произошло после ничьей с «Балтикой» (2:2) в 23-м туре РПЛ.
  • КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 000 рублей за «неспортивное поведение».

«Если бы я был руководителем РФС, я бы дал ему десять игр дисквалификации и миллион рублей штрафа. Нормальные тренеры такого никогда не сделают, и это ничем не грозит.

А вот таким как Евсеев, Талалаев и другим это будет урок. Урок в том смысле, что ты такую дисквалификацию получишь, которая сто процентов не устроит руководство клуба.

В следующий раз – пожизненная дисквалификация. Такие люди футболу не нужны, они плохо влияют не только на игроков, но и на молодeжь, престиж, имидж российского футбола», – сказал Бубнов.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Евсеев Вадим Бубнов Александр
Комментарии (8)
САДЫЧОК
1775835296
И поджопника хорошего!
Ответить
Skull_Boy
1775836295
Быдло, что сказать
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1775836827
Точно в бубен
Ответить
VVM1964
1775838566
А какой он этот имидж российского футбола ?)...
Ответить
Интерес
1775838950
Что делают с человеком мед.специалисты в профильных медицинских учреждениях России : костолом и хам Бубнов стал образцом гражданина и воспитателя подрастающего футбольного поколения! Да что там футбольного-ВСЕГО!Даже с сопредельных безжизненных пространств моралисты это заметили!!! Браво, российская медицина!
Ответить
mab1011
1775839517
Молодежь сейчас так матерится, как Евсееву и не снилось.
Ответить
Прокс
1775883344
Да уж,Бубна хорошо прокапали а ПНД!!!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
