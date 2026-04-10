Андронов высказался об уровне комментаторов «Матч ТВ»

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов поделился мнением о работе телеканала.

– В последнее время на комментаторов со всех сторон льется очень много критики. Футболисты, тренеры и даже литературные критики песочат их. Как вам кажется, вокруг них царит истерия? Или где-то критика обоснованная?

– «Матч ТВ» существует в той парадигме, которую он сам видел изначально. Это сервильный канал, который во многом занят обслуживанием своего главного спонсора. А на такой работе не до литературных критиков и прочих дел.

С «Матч ТВ» последовательно ушло много людей. Если комментаторов брать, то более десятка только футбольных. А если другие виды спорта брать, то их там еще больше будет. Но канал так видит свое существование, это их право.

– Средний уровень комментаторов просел?

– Конечно. Очень сильно. Он намного ниже, чем был на «НТВ-Плюс».