Андронов высказался об уровне комментаторов «Матч ТВ»

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов поделился мнением о работе телеканала.
– В последнее время на комментаторов со всех сторон льется очень много критики. Футболисты, тренеры и даже литературные критики песочат их. Как вам кажется, вокруг них царит истерия? Или где-то критика обоснованная?
– «Матч ТВ» существует в той парадигме, которую он сам видел изначально. Это сервильный канал, который во многом занят обслуживанием своего главного спонсора. А на такой работе не до литературных критиков и прочих дел.
С «Матч ТВ» последовательно ушло много людей. Если комментаторов брать, то более десятка только футбольных. А если другие виды спорта брать, то их там еще больше будет. Но канал так видит свое существование, это их право.
– Средний уровень комментаторов просел?
– Конечно. Очень сильно. Он намного ниже, чем был на «НТВ-Плюс».
- Комментатор работал на «Матч ТВ» в первые месяцы после запуска канала в 2015 году.
- До этого Андронов был на «НТВ-Плюс».
- Его дважды признавали лучшим комментатором года.