Андронов высказался об уровне комментаторов «Матч ТВ»

10 апреля, 16:21
8

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов поделился мнением о работе телеканала.

– В последнее время на комментаторов со всех сторон льется очень много критики. Футболисты, тренеры и даже литературные критики песочат их. Как вам кажется, вокруг них царит истерия? Или где-то критика обоснованная?

– «Матч ТВ» существует в той парадигме, которую он сам видел изначально. Это сервильный канал, который во многом занят обслуживанием своего главного спонсора. А на такой работе не до литературных критиков и прочих дел.

С «Матч ТВ» последовательно ушло много людей. Если комментаторов брать, то более десятка только футбольных. А если другие виды спорта брать, то их там еще больше будет. Но канал так видит свое существование, это их право.

– Средний уровень комментаторов просел?

– Конечно. Очень сильно. Он намного ниже, чем был на «НТВ-Плюс».

  • Комментатор работал на «Матч ТВ» в первые месяцы после запуска канала в 2015 году.
  • До этого Андронов был на «НТВ-Плюс».
  • Его дважды признавали лучшим комментатором года.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1775827564
...неоспоримо!...
Ответить
NewLife
1775827596
Сервильный канал - очень точное определение.
Ответить
FROLL007
1775832755
Николай Озеров, Котэ Махарадзе, Владимир Маслаченко! До этой троицы великих комментаторов ни один современный не то что не дорос, а ещё не родился. Гыгыгы
Ответить
Дэнгил
1775834691
В этом с ним трудно поспорить.Обосрал срач,,МАТЧ,, и по делу
Ответить
FWSPM
1775847846
гаспрем тв это помойка и обитатели соответствующие))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
