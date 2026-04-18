  • «Мы справились»: тренер ЦСКА прокомментировал ничью с «Крыльями Советов»

«Мы справились»: тренер ЦСКА прокомментировал ничью с «Крыльями Советов»

18 апреля, 17:32
18

Манель Экспосито, тренер ЦСКА, высказался по итогам матча 25-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

  • Матч в Самаре завершился ничьей со счетом 1:1.
  • Армейцы ушли от поражения благодаря автоголу на 75-й минуте.
  • Они потеряли очки в 5 из 7 матчах РПЛ после зимней паузы.
  • Видеообзор матча с «Крыльями» можно посмотреть здесь.
  • Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини был дисквалифицирован на игру, поэтому его заменял Экспосито.

«Мы хорошо изучили соперника, изменили игровую систему. Понятно, что они сейчас играют с мячом больше, чем раньше. Но в целом мы справились.

Мы обговорили замены с Челестини заранее», – сказал Экспосито.

Источник: «Матч ТВ»
ЦСКА Крылья Советов
Комментарии (18)
Император Бомжей
1776525960
Нормас, очко увезли из Самары, значит справились)))
bset
1776527361
Красаучики
bset
1776527525
Нам нужен иностранный тренер, говорили они. У них ментальность другая, они говорили. Также иностранные тренеры: "У нас все хорошо. Мы набрали 1 очко в матчах с 16й и 12й командами чемпионата. Мы молодцы"
Niklas80
1776528179
С чем вы, .ука, справились, с по..но..сом?
Cleaner
1776529630
Справился он! ЧЕМОДАН, ВОКЗАЛ, и ВАЛИ откуда приехал! Реальный неадекват!!!...(((
Томик
1776531788
"Мы справились"? Так может тренер Акрона сегодня сказать.
FWSPM
1776538403
а ты смешной
raritet
1776538435
А что Вы хотели. На выезде с великим клубом России не проиграли. Бились до последнего, то есть до автогола...
АЛЕКС 58
1776542249
Жалкий лепет
Вжыхъ
1776543315
Даже не знаю, как спросить, с чем справились?! Команда, явно стремившаяся зацепиться за борьбу за тройку сильнейших, с начала зимней паузы творит какую-то дичь... Справились...
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
