«Мы справились»: тренер ЦСКА прокомментировал ничью с «Крыльями Советов»

Манель Экспосито, тренер ЦСКА, высказался по итогам матча 25-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
- Матч в Самаре завершился ничьей со счетом 1:1.
- Армейцы ушли от поражения благодаря автоголу на 75-й минуте.
- Они потеряли очки в 5 из 7 матчах РПЛ после зимней паузы.
- Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини был дисквалифицирован на игру, поэтому его заменял Экспосито.
«Мы хорошо изучили соперника, изменили игровую систему. Понятно, что они сейчас играют с мячом больше, чем раньше. Но в целом мы справились.
Мы обговорили замены с Челестини заранее», – сказал Экспосито.
Источник: «Матч ТВ»