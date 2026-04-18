«Мы справились»: тренер ЦСКА прокомментировал ничью с «Крыльями Советов»

Манель Экспосито, тренер ЦСКА, высказался по итогам матча 25-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Матч в Самаре завершился ничьей со счетом 1:1.

Армейцы ушли от поражения благодаря автоголу на 75-й минуте.

Они потеряли очки в 5 из 7 матчах РПЛ после зимней паузы.

Видеообзор матча с «Крыльями» можно посмотреть здесь.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини был дисквалифицирован на игру, поэтому его заменял Экспосито.

«Мы хорошо изучили соперника, изменили игровую систему. Понятно, что они сейчас играют с мячом больше, чем раньше. Но в целом мы справились.

Мы обговорили замены с Челестини заранее», – сказал Экспосито.