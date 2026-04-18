Челестини уличили в том, что он ставит личные амбиции выше интересов ЦСКА

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский оценил состав ЦСКА на матч 25-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Матч в Самаре завершился ничьей со счетом 1:1.

Армейцы ушли от поражения благодаря автоголу на 75-й минуте.

Они потеряли очки в 5 из 7 матчах РПЛ после зимней паузы.

Видеообзор матча с «Крыльями» можно посмотреть здесь.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини был дисквалифицирован на игру, поэтому его заменял Манель Экспосито.

«Рано или поздно ЦСКА должен был прийти к Баринову на позиции центрального защитника. Центр поля пока Дима утяжеляет. А в центре обороны швах. Сама жизнь подтолкнула к экспериментам. Лукин травмирован, Жоао Виктор выглядит очень слабо.

Мойзес снова на скамейке. И это разочаровывает. Выглядит так, что Челестини не может наступить на горло собственным амбициям в интересах команды. И это ослабляет правый фланг атаки, где мог бы играть Круговой. Остается актуальным вопрос и по Алвесу. Только ли по футбольным причинам он не играет. Сейчас была хорошая возможность восстановить их летучую тройку с Обляковым и Кисляком. Не уверен, что с Козловым это будет так же эффективно», – написал Моссаковский.