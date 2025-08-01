Миранчук пожаловался на цены в Швейцарии: «Выбрали с братом не самые бюджетные локации»

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук рассказал о дороговизне жизни в Швейцарии.

– Офигел, насколько дорого в Швейцарии?

– Там реально высокие цены. Москва тоже недешевая – и все равно большая разница.

Просто пойти в магазин за овощами, фруктами, молоком – ×2 надо умножать московские цены.

Общаюсь с братом о ценах в Атланте и понимаю: не самые бюджетные локации мы выбрали!

– Во Францию за продуктами не гоняешь, как Чалов?

– Ездили во Францию отдохнуть в отеле. Сразу бросились в глаза нормальные цены. Притом что это тоже на Женевском озере, на другой стороне.

Еще месяц назад я переводил все цены в рубли – и вздыхал. А недавно переводить перестал. Просто отпустил: «Все, хватит».