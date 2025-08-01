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  • Миранчук пожаловался на цены в Швейцарии: «Выбрали с братом не самые бюджетные локации»

Миранчук пожаловался на цены в Швейцарии: «Выбрали с братом не самые бюджетные локации»

1 августа 2025, 20:44
2

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук рассказал о дороговизне жизни в Швейцарии.

– Офигел, насколько дорого в Швейцарии?

– Там реально высокие цены. Москва тоже недешевая – и все равно большая разница.

Просто пойти в магазин за овощами, фруктами, молоком – ×2 надо умножать московские цены.

Общаюсь с братом о ценах в Атланте и понимаю: не самые бюджетные локации мы выбрали!

– Во Францию за продуктами не гоняешь, как Чалов?

– Ездили во Францию отдохнуть в отеле. Сразу бросились в глаза нормальные цены. Притом что это тоже на Женевском озере, на другой стороне.

Еще месяц назад я переводил все цены в рубли – и вздыхал. А недавно переводить перестал. Просто отпустил: «Все, хватит».

  • Миранчук в «Сьоне» с сентября 2024 года.
  • Его статистика: 24 матча, 2 гола, 3 ассиста.
  • Рыночная стоимость российского хавбека – 2,5 миллиона евро.
  • Сообщалось, что он хочет перейти в «Динамо».

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Источник: Sport24
Швейцария. Суперлига Сьон Миранчук Антон
Комментарии (2)
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VVM1964
1754072095
Так в Швейцарии и доходы у населения в разы выше !...
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mikatv
1754080529
Если что - в Сочи ждут.
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