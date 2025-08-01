Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук рассказал о дороговизне жизни в Швейцарии.
– Офигел, насколько дорого в Швейцарии?
– Там реально высокие цены. Москва тоже недешевая – и все равно большая разница.
Просто пойти в магазин за овощами, фруктами, молоком – ×2 надо умножать московские цены.
Общаюсь с братом о ценах в Атланте и понимаю: не самые бюджетные локации мы выбрали!
– Во Францию за продуктами не гоняешь, как Чалов?
– Ездили во Францию отдохнуть в отеле. Сразу бросились в глаза нормальные цены. Притом что это тоже на Женевском озере, на другой стороне.
Еще месяц назад я переводил все цены в рубли – и вздыхал. А недавно переводить перестал. Просто отпустил: «Все, хватит».
- Миранчук в «Сьоне» с сентября 2024 года.
- Его статистика: 24 матча, 2 гола, 3 ассиста.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 2,5 миллиона евро.
- Сообщалось, что он хочет перейти в «Динамо».
Источник: Sport24