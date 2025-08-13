Саудовский клуб поспорит с «Динамо» за Миранчука

Спортивный директор «Сьона» Бартелеми Константин рассказал, что клуб рассматривает предложения по Антону Миранчуку из России и Саудовской Аравии.
– Нравится ли вам предложение «Динамо»?
– Мы находимся на стадии переговоров, обсуждаем детали. Так что посмотрим. Также у нас есть интерес к Антону из Саудовской Аравии.
Я изучаю и рассматриваю все предложения. Потому сейчас нельзя сказать, когда Антон может покинуть команду.
– Есть ли какая‑то вероятность, что Антон останется в «Сьоне»?
– Не знаю. Сейчас у нас есть предложение. И мы находимся в разговоре с разными клубами по Антону. Посмотрим, что случится.
- Миранчук в «Сьоне» с сентября 2024 года.
- Его статистика: 24 матча, 2 гола, 3 ассиста.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 2,5 миллиона евро.
Источник: «Матч ТВ»