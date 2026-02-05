Булыкин объяснил, почему Чалов не заиграл в ПАОКе

Дмитрий Булыкин считает, что слабая результативность Федора Чалова привела к его уходу из ПАОКа.

Греческий клуб отдал нападающего в бесплатную аренду «Кайсериспору» с предпоследнего места чемпионата Турции.

«Что не получилось у Чалова в ПАОКе? Это лучше спросить у него. Много нюансов есть, которые не видны.

Если берут нападающего, хотят видеть забитые мячи, но этого не произошло.

Ответить на этот вопрос можно, если знать ситуацию изнутри. У него есть все, чтобы заиграть в ПАОКе», – сказал Булыкин.