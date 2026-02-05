Введите ваш ник на сайте
Булыкин объяснил, почему Чалов не заиграл в ПАОКе

Сегодня, 01:51
3

Дмитрий Булыкин считает, что слабая результативность Федора Чалова привела к его уходу из ПАОКа.

Греческий клуб отдал нападающего в бесплатную аренду «Кайсериспору» с предпоследнего места чемпионата Турции.

«Что не получилось у Чалова в ПАОКе? Это лучше спросить у него. Много нюансов есть, которые не видны.

Если берут нападающего, хотят видеть забитые мячи, но этого не произошло.

Ответить на этот вопрос можно, если знать ситуацию изнутри. У него есть все, чтобы заиграть в ПАОКе», – сказал Булыкин.

  • Рыночная стоимость Чалова – 5,5 миллиона евро.
  • За 1,5 года в ПАОКе он забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 64 матчах.

Источник: «Газета.ru»
Греция. Суперлига Турция. Суперлига Кайсериспор ПАОК Булыкин Дмитрий Чалов Федор
k611
1770255009
Да он и в РПЛ особой результативностью не отличался.
biber.ru
1770266496
Детальное пояснение.
Литейный 4 (returned)
1770273416
Ну если в отстойном Паоке не смог играть, то в Турции тем более не сможет. Там быстрый футбол с адскими болельщиками. Гыгыгы
