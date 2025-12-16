Пономарев разнес Чалова: «Даже в ФНЛ бы не прижился»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался против возвращения в армейский клуб нападающего ПАОКа Федора Чалова.
«У Чалова сейчас никакого мастерства нет. Он даже в Швейцарии не смотрелся, а в Греции совсем зачах. Это не уровень игрока европейского чемпионата.
Феде нужно было до конца карьеры оставаться в ЦСКА. Его у нас все уважали и любили. Сейчас он нам не нужен, ни в коем случае.
Для ЦСКА сейчас это будет тормоз в атаке, под игру Челестини он не подходит.
Чалов даже уровень «Пари НН» не тянет. Больше скажу, он в ФНЛ бы не прижился, там и то игроки быстрее», – заявил Пономарев.
- 27-летний Чалов в ПАОКе с августа 2024 года
- Он забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 61 матче.
- Контракт форварда с греками действует до лета 2027-го.
- Его рыночная стоимость – 5,5 миллиона евро.
Источник: «Советский спорт»