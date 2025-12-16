Введите ваш ник на сайте
Пономарев разнес Чалова: «Даже в ФНЛ бы не прижился»

16 декабря, 23:23
4

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался против возвращения в армейский клуб нападающего ПАОКа Федора Чалова.

«У Чалова сейчас никакого мастерства нет. Он даже в Швейцарии не смотрелся, а в Греции совсем зачах. Это не уровень игрока европейского чемпионата.

Феде нужно было до конца карьеры оставаться в ЦСКА. Его у нас все уважали и любили. Сейчас он нам не нужен, ни в коем случае.

Для ЦСКА сейчас это будет тормоз в атаке, под игру Челестини он не подходит.

Чалов даже уровень «Пари НН» не тянет. Больше скажу, он в ФНЛ бы не прижился, там и то игроки быстрее», – заявил Пономарев.

  • 27-летний Чалов в ПАОКе с августа 2024 года
  • Он забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 61 матче.
  • Контракт форварда с греками действует до лета 2027-го.
  • Его рыночная стоимость – 5,5 миллиона евро.

boris63
1765932941
А разве у Чалова мастерство когда-то было, раз случайно стрельнул, как упавшее заряженное ружьё, неаккуратно поставленное в углу.
Ответить
АЛЕКС 58
1765935521
Хорошо что избавились от балласта.
Ответить
Garrincha58
1765946106
В этом Пономарёв прав на все сто
Ответить
Красногвардейчик
1765956375
К сожалению Пономарёв прав сейчас
Ответить
