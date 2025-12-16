Пономарев разнес Чалова: «Даже в ФНЛ бы не прижился»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался против возвращения в армейский клуб нападающего ПАОКа Федора Чалова.

«У Чалова сейчас никакого мастерства нет. Он даже в Швейцарии не смотрелся, а в Греции совсем зачах. Это не уровень игрока европейского чемпионата.

Феде нужно было до конца карьеры оставаться в ЦСКА. Его у нас все уважали и любили. Сейчас он нам не нужен, ни в коем случае.

Для ЦСКА сейчас это будет тормоз в атаке, под игру Челестини он не подходит.

Чалов даже уровень «Пари НН» не тянет. Больше скажу, он в ФНЛ бы не прижился, там и то игроки быстрее», – заявил Пономарев.