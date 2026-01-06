Семшов ответил, кому выгоден обмен Дивеева на Гонду

Игорь Семшов рассказал о своем отношении к готовящемуся обмену игроками между ЦСКА и «Зенитом».

В петербургский клуб перейдет защитник Игорь Дивеев, в московский – нападающий Лусиано Гонду.

Сообщалось, что зенитовцы доплатят 2 млн евро в рамках сделки.

26-летний Дивеев провел за ЦСКА 203 матча, забил 20 голов и сделал 5 ассистов. Рыночная стоимость – 9 млн евро.

24-летний Гонду провел за «Зенит» 51 матч, забил 13 голов и сделал 3 ассиста. Рыночная стоимость – 8 млн евро.

«Я думаю, что скорее эта сделка пойдет на пользу ЦСКА. Армейцам нужен нападающий хорошего уровня, который знает, как бороться за медали.

Что касается Дивеева, то удивлен, что такой обмен будет. Он важный игрок для обороны ЦСКА, но еще не факт, что у него будет стопроцентное место в основе «Зенита».

Но для Игоря это тоже новый вызов. Думаю, что конкуренции в Санкт-Петербурге будет больше, чем в армейской команде. Мне кажется, что ЦСКА больше приобретает от этой сделки», – заявил Семшов.