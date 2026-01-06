Введите ваш ник на сайте
Семшов ответил, кому выгоден обмен Дивеева на Гонду

6 января, 22:31
3

Игорь Семшов рассказал о своем отношении к готовящемуся обмену игроками между ЦСКА и «Зенитом».

  • В петербургский клуб перейдет защитник Игорь Дивеев, в московский – нападающий Лусиано Гонду.
  • Сообщалось, что зенитовцы доплатят 2 млн евро в рамках сделки.
  • 26-летний Дивеев провел за ЦСКА 203 матча, забил 20 голов и сделал 5 ассистов. Рыночная стоимость – 9 млн евро.
  • 24-летний Гонду провел за «Зенит» 51 матч, забил 13 голов и сделал 3 ассиста. Рыночная стоимость – 8 млн евро.

«Я думаю, что скорее эта сделка пойдет на пользу ЦСКА. Армейцам нужен нападающий хорошего уровня, который знает, как бороться за медали.

Что касается Дивеева, то удивлен, что такой обмен будет. Он важный игрок для обороны ЦСКА, но еще не факт, что у него будет стопроцентное место в основе «Зенита».

Но для Игоря это тоже новый вызов. Думаю, что конкуренции в Санкт-Петербурге будет больше, чем в армейской команде. Мне кажется, что ЦСКА больше приобретает от этой сделки», – заявил Семшов.

Еще по теме:
Реакция Семшова на назначение Карседо в «Спартак» 1
Семшов – о Кордобе: «Судьи его распустили» 16
Семшов назвал игроков «Зенита», которые не соответствуют уровню клуба 2
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Дивеев Игорь Гонду Лусиано Семшов Игорь
Комментарии (3)
Император 1
1767728422
По-моему, это более выгодно Зениту.
Ответить
Интерес
1767730317
ВСе такие умные и оригинальные! Всё лежит на поверхности, осталось узнать:кто как себя сможет проявить в новой команде.А тут шансы равны-оба могут провалиться, и оба сыграть на своём уровне.Только уровень Гонду "Зенитом" "заретуширован" до невозможности.Но и Дивеев может привычно травмироваться ещё до первого матча, на сборах.Не говоря про то,как в "Зените" российские игроки адаптируются, через одного.
Ответить
