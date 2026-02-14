Семшов удивлен продажей «Краснодара»: «Не понимаю логики»

Бывший футболист ЦСКА Игорь Семшов не понял покупку Данилы Козлова у «Краснодара».

«Не понял игровой логики перехода Козлова из «Краснодара» в ЦСКА. Это качественный игрок, который отлично проявлял себя в «Балтике», хорошо использовал шанс в Кубке уже в «Краснодаре», но в чемпионате со Сперцяном конкурировать тяжело. Боюсь, что и в ЦСКА шансов играть у него будет немного – впереди решающий отрезок сезона, где в обоих турнирах нужен результат.

Козлов уходит из команды, где он уже адаптирован и где у него есть игровое время, пусть и немного, в команду, где все неизвестно. Понял бы переход, если б Козлов в «Краснодаре» вообще не играл. Но там есть доверие тренера в Кубке и есть отличная статистика. Игрок уходит в ЦСКА, где конкуренция может быть еще жестче, чем в прежней команде. Не вижу, как Козлову в нынешней ситуации с такой конкуренцией пробиться в основной состав», – сказал Семшов.