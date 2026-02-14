Дзюба стал богаче благодаря знаменитому видео: «Артем коммерциализировал свою дрочку»

Друг Артема Дзюбы Леонид Слуцкий рассказал, как игрок относится к своему знаменитому видео.

В 2020 году в общий доступ было выложено видео с мастурбацией игрока.

После этого Дзюбу отстранили от сборной России.

Это не помешало Артему по итогу стать лучшим бомбардиром в истории России.

«Смотрите, как устроена жизнь. Он сейчас коммерциализировал свою дрочку. Смотрите: реклама мессенджера, реклама провайдера, постоянные медиаактивности, говорящие об этом. То есть он реально с невероятной иронией к этому относится.

Я миллион раз был свидетелем, когда мы с ним шли на улице: подходили женщины бальзаковского возраста и просто сканировали [Дзюбу] на пример соответствия видео и внешнего вида. Домысливая, естественно, какие-то моменты. Я просто ржал всегда в слезы, потому что это настолько вызывающе выглядит со стороны женщин. Поэтому все, что казалось ужасным, получилось не таким уж и плохим», – сказал Слуцкий на ютуб-канале «За деньги».