  • Дзюба стал богаче благодаря знаменитому видео: «Артем коммерциализировал свою дрочку»

Дзюба стал богаче благодаря знаменитому видео: «Артем коммерциализировал свою дрочку»

Вчера, 19:04
13

Друг Артема Дзюбы Леонид Слуцкий рассказал, как игрок относится к своему знаменитому видео.

  • В 2020 году в общий доступ было выложено видео с мастурбацией игрока.
  • После этого Дзюбу отстранили от сборной России.
  • Это не помешало Артему по итогу стать лучшим бомбардиром в истории России.

«Смотрите, как устроена жизнь. Он сейчас коммерциализировал свою дрочку. Смотрите: реклама мессенджера, реклама провайдера, постоянные медиаактивности, говорящие об этом. То есть он реально с невероятной иронией к этому относится.

Я миллион раз был свидетелем, когда мы с ним шли на улице: подходили женщины бальзаковского возраста и просто сканировали [Дзюбу] на пример соответствия видео и внешнего вида. Домысливая, естественно, какие-то моменты. Я просто ржал всегда в слезы, потому что это настолько вызывающе выглядит со стороны женщин. Поэтому все, что казалось ужасным, получилось не таким уж и плохим», – сказал Слуцкий на ютуб-канале «За деньги».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Шанхай Шэньхуа Акрон Дзюба Артем Слуцкий Леонид
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Нейтральный болельщик
1771085800
Артем это считай прородитель онлифанс, можно написать книгу '' Дрочка и другие способы капитализации своего бренда" ))
Ответить
Бумбраш
1771087192
Леонит,лионит..это не повод для гордости,то что ты описал
Ответить
рылы
1771087530
что за реклама мессенджера? понятно, какой, но чёт я такой рекламы ещё не видел, и слава богу.
Ответить
NewLife
1771087701
Слуцкер - озабоченный 3,14дор партнер эюбы.
Ответить
crf57
1771087847
СЛУЦКИЙ - конченый недоумок!!
Ответить
nik55
1771088678
2 сапога пара---придурки одно слово
Ответить
Безлимит
1771089495
Я миллион раз был свидетелем===Не верю.Гы гы
Ответить
trener7
1771091133
Теперь Лёнька выложит своё видео!!!
Ответить
Безлимит
1771092968
коммерциализировал свою дрочку====Это копейки. В порно ему.Там миллионы.Гы гы
Ответить
Anton1969
1771097153
Бомбардир, у нас здесь вообще-то футбол, а не порнуха!!! Может сам себя забанишь???
Ответить
