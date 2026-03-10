Реакция Червиченко на слова Дзюбы о возвращении в «Спартак»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил резонансное заявление Артема Дзюбы.

После матча с красно-белыми капитан «Акрона» сказал: «Я вернусь в «Спартак»! Готов возглавить команду. Хочется, чтобы великий «Спартак» вернулся».

«Я человек в возрасте, поэтому считаю слова Дзюбы бредом. Мало ли кто брякает языком в силу того, что слишком много юмора.

Но надо меньше юморить и больше играть, потому что в матче со «Спартаком» его не было видно.

Вернeтся ли он в «Спартак» в какой-то роли? В нашем шизофреническом футболе может быть всe, что угодно», – считает Червиченко.