Реакция Кержакова на возможный вызов в сборную России спустя 10 лет

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков с юмором ответил на вопрос о возвращении в национальную команду.
- Пресс-служба РФС выпустила анонс состава российской сборной на мартовские матчи.
- Там есть намек на вызов Кержакова и Артема Дзюбы.
- Александр в последний раз играл за национальную команду ровно 10 лет назад – в марте 2016-го.
- Он завершил игровую карьеру в 2017-м. Сейчас Кержакову 43 года.
- В марте сборная России сыграет с Никарагуа и Мали.
«Да, я в составе на оба матча по 90 минут», – пошутил Кержаков.
Источник: «Спорт-Экспресс»