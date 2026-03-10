Быстров объяснил, почему все лидеры РПЛ потеряли очки в 20-м туре

Владимир Быстров высказался о сенсационных результатах в 20-м туре чемпионата России.
Все команды из топ-5 РПЛ синхронно потеряли очки:
- «Рубин» – «Краснодар» – 2:1
- «Оренбург» – «Зенит» – 2:1
- «Локомотив» – «Ахмат» – 2:2
- ЦСКА – «Динамо» – 1:4
- «Ростов» – «Балтика» – 1:1
«Причина потерь очков лидерами – возобновление сезона. Те, кто борются за выживание, лучше подготовились к матчам. Плюс проблемы с полями, с погодой.
Это всe играет за команды, которые ниже классом. Если бы сейчас был июнь, ни одного поражения лидеров не случилось бы. Так было всегда», – заявил Быстров.
Источник: Metaratings