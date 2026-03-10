Быстров объяснил, почему все лидеры РПЛ потеряли очки в 20-м туре

Владимир Быстров высказался о сенсационных результатах в 20-м туре чемпионата России.

Все команды из топ-5 РПЛ синхронно потеряли очки:

«Причина потерь очков лидерами – возобновление сезона. Те, кто борются за выживание, лучше подготовились к матчам. Плюс проблемы с полями, с погодой.

Это всe играет за команды, которые ниже классом. Если бы сейчас был июнь, ни одного поражения лидеров не случилось бы. Так было всегда», – заявил Быстров.