Быстров опечален, что на стадионах РПЛ нельзя попить пива

Владимир Быстров, бывший полузащитник сборной России, высказался о решении не возвращать пиво на стадионы.

Быстров заявил, что тема регулярно обсуждается, но решение остается прежним. Он также отметил, что в ложах пиво продается, и добавил, что не понимает, почему обычные болельщики не могут купить его на трибунах.

«Эта тема поднимается каждый раз, из года в год. Что тут скажешь? Это все очень и очень печально. Добавить нечего. Причем в ложах же есть пиво! И алкогольное и вообще какое хочешь. А почему обычным болельщикам нельзя, мне непонятно!» – сказал Быстров.