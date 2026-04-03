Агент рассказал об интересе «ПСЖ» к Батракову

Известный португальский агент Паулу Барбоза рассказал об интересе «ПСЖ» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.

– «ПСЖ» и Батраков – что знаете об этой истории?

– «ПСЖ» был очень заинтересован где-то полтора года назад. Летом Алексей может уехать в Европу. Сейчас вопрос в сумме – сколько запросит «Локомотив». Так-то Алексей может играть во Франции, Испании, Португалии, Германии.

– Сколько клубы из этих стран готовы заплатить за талантливых россиян?

– И 30 миллионов, и 50. Вопрос национальности здесь не играет роли. В реальных талантов – тем более молодых – клуб готов вложиться.