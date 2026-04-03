Ташуев назвал футболиста РПЛ, способного заиграть в топ-5 лигах Европы

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев высоко отозвался о форварде «Краснодара» Джоне Кордобе.
– Был бы Джон настолько результативен, если бы выступал в АПЛ?
– Конечно, он мог бы заиграть и в Испании, и в Англии. Нападающий очень сильный.
В «Зените» же был Рондон, он потом играл в Премьер-лиге, и вполне успешно. А почему у Кордобы не получилось бы?
У него высокий уровень. Он все еще может сыграть за клубы в топ-5 европейских чемпионатов.
- 32-летний Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года.
- Клуб РПЛ тогда заплатил «Герте» 20 миллионов евро за трансфер.
- Колумбийский форвард забил 76 голов и сделал 35 ассистов в 145 матчах.
- У него контракт с краснодарцами до лета 2027-го с опцией продления еще на год.
Источник: «РБ Спорт»