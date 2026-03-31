Ташуев сформулировал единственную мотивацию сборной России

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев прокомментировал мнение, что у сборной России есть проблемы с мотивацией.

«Я не скажу, что сборная играет в полноги, но мотивации нет! Это как контрольные матчи на сборах в Турции. Сыграли матч, выиграли-проиграли – всe равно идeт работа.

Конечно, позитив, когда есть победа, но мотивация-то не та, если брать какой-то соревновательный период. Там сумасшедшие мотивационные составляющие: результат, болельщики, гордость за свою страну, флаг, гимн.

Официальный матч вызывает совершенно другие эмоции. Тут и трансферная стоимость игрока повышается за участие в международных матчах. На серьeзном турнире болеет вся страна. Можно вспомнить, какой был драйв, адреналин, когда сборная играла у себя на чемпионате мира.

Надо отдать должное болельщикам сегодня, что продолжают приходить. Единственная мотивация – играть ради них!

Но в целом есть перенасыщение этими контрольными матчами. Нет пути дальше. Ну, сыграли, а дальше что? Сборная не продвигается по турнирной таблице, не считаются очки и так далее.

Спорт – это соревнование. Ты должен соревноваться за какой-то серьeзный выигрыш. Но, к сожалению, сейчас такая данность, которая по большому счeту достала уже всех», – сказал Ташуев.