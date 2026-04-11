Ташуев описал себя тремя словами

11 апреля, 22:33
3

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев прокомментировал свою работу.

  • В 28-м туре Бундеслиги «Енисей» разгромил «Чайку» (4:1).
  • Тренер принял красноярцев зимой.
  • От зоны переходных матчей «Енисей» отстает на 7 очков.

– Шикарный результат, вы оправдываете свое негласное прозвище «Маэстро».

– Ха-ха, ничего я не оправдываю. Я простой советский тренер.

– Какие задачи теперь, руководство просит ухватиться за стыки?

– Нет никаких разговоров. Играем и играем в футбол. Никто не парится стыками. Нужно больше думать о том, как клуб развивать, чтобы база более устойчивая была. И параллельно показывать хороший футбол, чтобы радовать болельщиков.

– Новый контракт не предложили?

– Вообще у меня контракт на полтора года, просто мы договорились, что летом сядем пообщаемся.

– На следующий год вы в любом случае в «Енисее»?

– Летом все будет ясно.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. PARI Первая лига Енисей Ташуев Сергей
Комментарии (3)
АК 68
1775937309
О как, у нас уже Енисей с Чайкой в бундеслиге играют.
neim
1775941695
О как, а я думал только мне спросонья так видится смысл этой фразы, что Енисей с Чайкой играют в Будем лиге. ... "В 28-м туре Бундеслиги «Енисей» разгромил «Чайку» (4:1)." ... Ан нет, оказывается все со мной в порядке. А вот "написатели" текстов на Бомбардире вообще не читают того, что пишут. И это не в первый уже раз ... (((.
Hector вернулся
1776022501
Древнее овно
