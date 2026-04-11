Ташуев описал себя тремя словами

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев прокомментировал свою работу.

В 28-м туре Бундеслиги «Енисей» разгромил «Чайку» (4:1).

Тренер принял красноярцев зимой.

От зоны переходных матчей «Енисей» отстает на 7 очков.

– Шикарный результат, вы оправдываете свое негласное прозвище «Маэстро».

– Ха-ха, ничего я не оправдываю. Я простой советский тренер.

– Какие задачи теперь, руководство просит ухватиться за стыки?

– Нет никаких разговоров. Играем и играем в футбол. Никто не парится стыками. Нужно больше думать о том, как клуб развивать, чтобы база более устойчивая была. И параллельно показывать хороший футбол, чтобы радовать болельщиков.

– Новый контракт не предложили?

– Вообще у меня контракт на полтора года, просто мы договорились, что летом сядем пообщаемся.

– На следующий год вы в любом случае в «Енисее»?

– Летом все будет ясно.