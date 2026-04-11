Ташуев описал себя тремя словами

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев прокомментировал свою работу.
- В 28-м туре Бундеслиги «Енисей» разгромил «Чайку» (4:1).
- Тренер принял красноярцев зимой.
- От зоны переходных матчей «Енисей» отстает на 7 очков.
– Шикарный результат, вы оправдываете свое негласное прозвище «Маэстро».
– Ха-ха, ничего я не оправдываю. Я простой советский тренер.
– Какие задачи теперь, руководство просит ухватиться за стыки?
– Нет никаких разговоров. Играем и играем в футбол. Никто не парится стыками. Нужно больше думать о том, как клуб развивать, чтобы база более устойчивая была. И параллельно показывать хороший футбол, чтобы радовать болельщиков.
– Новый контракт не предложили?
– Вообще у меня контракт на полтора года, просто мы договорились, что летом сядем пообщаемся.
– На следующий год вы в любом случае в «Енисее»?
– Летом все будет ясно.
Источник: «РБ Спорт»