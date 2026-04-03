Джику собрал идеального спартаковца из качеств 7 одноклубников

Центральный защитник «Спартака» Александер Джику составил образ идеального футболиста красно-белых.
Он взял игровые качества семерых одноклубников:
- лучшее видение поля – Наиль Умяров;
- лучшая правая нога – Эсекьель Барко;
- лучшая левая нога – Тео Бонгонда;
- лучший дриблинг – Маркиньос;
- лучшая скорость – Эсекьель Барко;
- лучший удар – Ливай Гарсия;
- лучший пас – Эсекьель Барко;
- лучшая игра головой – Жедсон Фернандеш;
- лучшая физическая форма – Ливай Гарсия;
- лучшая прическа – Кристофер Ву.
Источник: телеграм-канал РПЛ