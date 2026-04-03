Том Сентфьетт, главный тренер сборной Мали, рассказал, каких российских игроков знает.
– Кто самый известный футболист сборной России?
– Мы уже вспоминали Дасаева, Онопко, Аршавина, Карпина. Всегда были хорошие игроки, в любое поколение. В России сильные игроки, качественная лига и сильная национальная сборная.
– Вы знаете Дзюбу?
– Конечно. Это топ‑нападающий, который забил очень много голов. Он лучший нападающий в истории России. Но мы не знали, приедет ли он на матч с нами. Были больше сконцентрированы на своей команде.
- Нападающий в 2015 году перешел в «Зенит» из «Спартака» на правах свободного агента.
- Он провел семь сезонов в петербургском клубе, забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Также Дзюба на клубном уровне выступал за «Ростов», «Томь», «Локомотив», тульский «Арсенал» и «Адана Демирспор».
- В составе сборной России отличился 31 забитым мячом и 16 результативными передачами в 56 играх.
- Дзюба летом станет свободным агентом.
Источник: «Матч ТВ»