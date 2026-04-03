Тренер Мали определил лучшего нападающего в истории России

Том Сентфьетт, главный тренер сборной Мали, рассказал, каких российских игроков знает.

– Кто самый известный футболист сборной России?

– Мы уже вспоминали Дасаева, Онопко, Аршавина, Карпина. Всегда были хорошие игроки, в любое поколение. В России сильные игроки, качественная лига и сильная национальная сборная.

– Вы знаете Дзюбу?

– Конечно. Это топ‑нападающий, который забил очень много голов. Он лучший нападающий в истории России. Но мы не знали, приедет ли он на матч с нами. Были больше сконцентрированы на своей команде.