Смолов раскрыл, какую сумму вымогали у него мошенники после драки в «Кофемании»

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов ответил на вопросы о вымогательстве мошенников.

Злоумышленники предлагали 36-летнему футболисту урегулировать ситуацию с потерпевшим после драки в «Кофемании».

– Сколько требовали мошенники?

– Там были разные люди и разные суммы.

– Самая большая?

– Один миллион долларов.

– Есть ли уголовное дело по мошенничеству?

– К сожалению, несколько отказов было. Там фигурирует другие люди. С адвокатом будем обсуждать, заниматься ли этим делом.

– Всплывал ли там тесть Кокорина?

– Да.