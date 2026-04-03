Смолов раскрыл, какую сумму вымогали у него мошенники после драки в «Кофемании»

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов ответил на вопросы о вымогательстве мошенников.
Злоумышленники предлагали 36-летнему футболисту урегулировать ситуацию с потерпевшим после драки в «Кофемании».
– Сколько требовали мошенники?
– Там были разные люди и разные суммы.
– Самая большая?
– Один миллион долларов.
– Есть ли уголовное дело по мошенничеству?
– К сожалению, несколько отказов было. Там фигурирует другие люди. С адвокатом будем обсуждать, заниматься ли этим делом.
– Всплывал ли там тесть Кокорина?
– Да.
- Сегодня мировой судья 418-го судебного участка Пресненского района Москвы объявила о прекращении дела в отношении Смолова.
- Прокуратура выступала против прекращения уголовного преследования.
- Производство было возбуждено после того, как 28 мая 2025 года форвард на летней веранде «Кофемании» на Большой Никитской в ходе конфликта ударил потерпевшего кулаком в лицо.
- Федор признал вину и извинился перед пострадавшим, а также выплатил ему компенсацию в размере 4 миллионов рублей, достигнув мирового сглашения.
- Он обвинялся по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
Источник: «Матч ТВ»