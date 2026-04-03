Экс-игрок «Спартака» сравнил цены на коммуналку в России и Испании

Российский тренер Игорь Ледяхов, квартирующий в Испании, высказался о стоимости коммунальных услуг в стране.
– Не могу сказать, сколько здесь платят за двухкомнатную, но у меня, например, дом, и я плачу очень большую цену. Та коммуналка, которая есть в России, это, считайте бесплатно. У меня только за воду – 300 евро. Ха-ха! Вы понимаете, да?
– Она у вас с золотыми блестками там льется?
– Нет. Та же самая. Поэтому я и говорю: сравнивайте. Здесь это вообще не бесплатно.
В первые месяцы 2026 года в России повысились цены на коммунальные услуги. К примеру, в Подмосковье в феврале за двухкомнатную квартиру приходило порядка 220 евро.
- Ледяхов играл в хихонском «Спортинге» с 1994 по 2002 годы с перерывом на выступления в Японии в 1998-м. В сезоне-2002/03 он выступал за «Эйбар».
- В 1992-1994 годах он трижды побеждал в чемпионате России в составе «Спартака».
Источник: «РБ Спорт»