Экс-игрок «Спартака» сравнил цены на коммуналку в России и Испании

Российский тренер Игорь Ледяхов, квартирующий в Испании, высказался о стоимости коммунальных услуг в стране.

– Не могу сказать, сколько здесь платят за двухкомнатную, но у меня, например, дом, и я плачу очень большую цену. Та коммуналка, которая есть в России, это, считайте бесплатно. У меня только за воду – 300 евро. Ха-ха! Вы понимаете, да?

– Она у вас с золотыми блестками там льется?

– Нет. Та же самая. Поэтому я и говорю: сравнивайте. Здесь это вообще не бесплатно.

В первые месяцы 2026 года в России повысились цены на коммунальные услуги. К примеру, в Подмосковье в феврале за двухкомнатную квартиру приходило порядка 220 евро.