Основной защитник «Спартака» пропустит матч с «Зенитом»

У «Спартака» есть кадровые потери в обороне перед гостевой игрой 21-го тура РПЛ против «Зенита».
Матч на «Газпром Арене» пропустит основной центральный защитник Александер Джику.
31-летний ганец получил желтую карточку в концовке встречи с «Акроном» (4:3) – предупреждение стало для него четвертой в чемпионате России.
Спартаковец заработал автоматическую дисквалификацию на следующий матч.
- Джику купили в сентябре у «Фенербахче» за 2,5 миллиона евро.
- С тех пор игрок поучаствовал в 16 матчах, проведя суммарно на поле 1181 минуту.
- «Зенит» примет «Спартак» в субботу, 14 марта, в 16:00 по московскому времени.
- Перед очной встречей команды занимают 2-е и 6-е место в таблице РПЛ соответственно.
Источник: «Бомбардир»