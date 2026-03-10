Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Основной защитник «Спартака» пропустит матч с «Зенитом»

10 марта, 01:14
15

У «Спартака» есть кадровые потери в обороне перед гостевой игрой 21-го тура РПЛ против «Зенита».

Матч на «Газпром Арене» пропустит основной центральный защитник Александер Джику.

31-летний ганец получил желтую карточку в концовке встречи с «Акроном» (4:3) – предупреждение стало для него четвертой в чемпионате России.

Спартаковец заработал автоматическую дисквалификацию на следующий матч.

  • Джику купили в сентябре у «Фенербахче» за 2,5 миллиона евро.
  • С тех пор игрок поучаствовал в 16 матчах, проведя суммарно на поле 1181 минуту.
  • «Зенит» примет «Спартак» в субботу, 14 марта, в 16:00 по московскому времени.
  • Перед очной встречей команды занимают 2-е и 6-е место в таблице РПЛ соответственно.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Джику Александер
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1773096906
Это не защитник это пародия
Ответить
алдан2014
1773098083
Да,защита у нас это бедствие
Ответить
Бумбраш
1773103931
Судя по его игре,это не потеря
Ответить
oyabun
1773119234
Литвинов значит выйдет. Это, конечно, ещё хуже. Но, выбора и нет, похоже.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1773123423
Готовьтесь на отгрузку пятихаточки в тушинскую авоську. гыгыгы
Ответить
zigbert
1773124987
Не такая уж большая потеря. Сейчас в обороне некого даже выделить.
Ответить
rash1959
1773126881
Даже без дисквы его бы не было на поле, и больше не доллжно быть. При таком НЕвыборе защитников уж лучше пусть Литвинов играет, у него хоть через матч косяки, а от Джики за игру по два косяка, причём "результативных"
Ответить
vvv123
1773128266
Джику не Джикия, невелика потеря!
Ответить
seth343
1773130277
У них есть основные защитники?
Ответить
vvv123
1773238433
Зенит их вынесет, не Оренбург, чай!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 