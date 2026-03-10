Основной защитник «Спартака» пропустит матч с «Зенитом»

У «Спартака» есть кадровые потери в обороне перед гостевой игрой 21-го тура РПЛ против «Зенита».

Матч на «Газпром Арене» пропустит основной центральный защитник Александер Джику.

31-летний ганец получил желтую карточку в концовке встречи с «Акроном» (4:3) – предупреждение стало для него четвертой в чемпионате России.

Спартаковец заработал автоматическую дисквалификацию на следующий матч.