Головин сообщил, в какой стране будет жить после карьеры

Полузащитник «Монако» Александр Головин после карьеры планирует жить в России.
«Я точно хочу какое-то количество времени пожить в Сибири, посмотреть, как я сам к этому отнесусь. Потому что, когда приезжаю в отпуск сейчас, мне классно. Но будет ли мне долго классно в Сибири, где не так, как в Москве? Будет ли мне классно там жить год или два? А может быть, я уже через четыре месяца скажу, что хочу в Москву?
Пока не знаю. Когда время придет, будет понятно. Сейчас нет четкого понимания, где бы я хотел жить. У меня брат родной также к Сибири привязан. С ним, родителями и друзьями я хотел бы видеться», – сказал Головин.
- Российский хавбек в «Монако» с 2018 года.
- Он забил 38 голов и сделал 46 ассистов в 262 матчах.
- В конце мая Головину исполнится 30 лет.
- Его контракт с монегасками действует до 30 июня 2029-го.
- Рыночная стоимость игрока – 18 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»