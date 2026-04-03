Соболев определил самые важные голы в карьере

Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил, какие забитые мячи считает самыми значимыми за всю карьеру.
– Ваш самый значимый гол в чемпионате России?
– Их несколько. Первый гол за «Томь». Гол за «Крылья» в матче с ЦСКА, когда я в последний момент заменил заболевшего основного нападающего, оформил дубль – и в итоге выдал отрезок с 10 голами за 12 туров. Может, если бы не тот мяч армейцам, вся карьера пошла бы иначе.
Также выделю свой первый гол за «Спартак» – в ворота «Арсенала». И мяч «Спартаку» в Москве уже за «Зенит». Очень эмоциональный момент.
– Ваш самый значимый гол в еврокубках?
– Второй мяч в победном матче с «Наполи».
– Ваш самый значимый гол в сборной?
– Дебютный – в ворота шведов. Тогда в добавленное время забил головой после углового.
- До «Зенита» Соболев выступал за «Спартак», «Енисей», «Крылья Советов», «Томь» и барнаульское «Динамо».
- Больше всего он забил в составе красно-белых – 58 голов в 140 матчах.
- За сборную России Александр провел 14 игр и отличился 6 мячами.
- Его статистика в «Зените»: 60 матчей, 16 голов, 6 ассистов.