Соболев определил самые важные голы в карьере

Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил, какие забитые мячи считает самыми значимыми за всю карьеру.

– Ваш самый значимый гол в чемпионате России?

– Их несколько. Первый гол за «Томь». Гол за «Крылья» в матче с ЦСКА, когда я в последний момент заменил заболевшего основного нападающего, оформил дубль – и в итоге выдал отрезок с 10 голами за 12 туров. Может, если бы не тот мяч армейцам, вся карьера пошла бы иначе.

Также выделю свой первый гол за «Спартак» – в ворота «Арсенала». И мяч «Спартаку» в Москве уже за «Зенит». Очень эмоциональный момент.

– Ваш самый значимый гол в еврокубках?

– Второй мяч в победном матче с «Наполи».

– Ваш самый значимый гол в сборной?

– Дебютный – в ворота шведов. Тогда в добавленное время забил головой после углового.