Мостовой объяснил, почему лучшим игроком РПЛ в марте признали Барко, а не Кордобу

Александр Мостовой согласился с тем, что полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко стал лучшим футболистом чемпионата России по итогам марта.

– Барко признали лучшим игроком марта в РПЛ. Вы согласны с такой оценкой?

– Думаю, да. Понятно, что Кордоба оформил покер. Но это был один матч. А у Барко показатели более стабильные на протяжении всех мартовских матчей.

Так что суммарно Барко внес больший вклад в результаты своей команды.