Мостовой объяснил, почему лучшим игроком РПЛ в марте признали Барко, а не Кордобу

Александр Мостовой согласился с тем, что полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко стал лучшим футболистом чемпионата России по итогам марта.
– Барко признали лучшим игроком марта в РПЛ. Вы согласны с такой оценкой?
– Думаю, да. Понятно, что Кордоба оформил покер. Но это был один матч. А у Барко показатели более стабильные на протяжении всех мартовских матчей.
Так что суммарно Барко внес больший вклад в результаты своей команды.
- Барко выиграл голосование болельщиков.
- В голосовании экспертов «Матч Премьер» аргентинец разделил победу с Александром Соболевым.
- Эксперты РПЛ выбрали Джона Кордобу.
- 27-летний Барко провел в этом сезоне 27 матчей за «Спартак», забил 5 голов, сделал 7 ассистов.
