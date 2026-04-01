РПЛ определила лучшего игрока марта

Пресс-служба РПЛ сообщила об итогах голосования за лучшего футболиста марта. Им признали полузащитника московского «Спартака» Эсекьеля Барко.

«Эсекьель Барко – игрок марта!

Барко выиграл голосование болельщиков, разделил победу в голосовании экспертов «Матч Премьер» с Александром Соболевым и стал мартовским MVP.

Эксперты РПЛ выбрали Джона Кордобу», – написала лига.