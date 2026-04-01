РПЛ определила лучшего игрока марта

Пресс-служба РПЛ сообщила об итогах голосования за лучшего футболиста марта. Им признали полузащитника московского «Спартака» Эсекьеля Барко.
Барко выиграл голосование болельщиков, разделил победу в голосовании экспертов «Матч Премьер» с Александром Соболевым и стал мартовским MVP.
Эксперты РПЛ выбрали Джона Кордобу», – написала лига.
- 27-летний Барко провел в этом сезоне 27 матчей за «Спартак», забил 5 голов, сделал 7 ассистов.
- Срок нынешнего контракта аргентинца с клубом рассчитан до середины 2027 года.
- Барко играет за «Спартак» с лета 2024-го. Он куплен у аргентинского «Ривер Плейта».
Источник: РПЛ